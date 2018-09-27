Госдума приняла закон о совершенствовании пенсионной системы

Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла закон о повышении пенсионного возраста.
За проголосовали 332 депутата, против — 83, воздержавшихся нет. Совет федерации рассмотрит закон 3 октября, сообщает "Ъ".
Вчера, 26 сентября, поправки к законопроекту прошли второе чтение. Из 324 поправок к проекту 9, предложенных президентом, в частности о повышении пенсионного возраста для женщин не до 63, а до 60 лет, были приняты единогласно.
72 поправки были рассмотрены отдельно, но ни одна из них принята не была. Перед нижней палатой парламента прошел стихийный митинг, поддержанный КПРФ, «Яблоком» и «Левым фронтом»
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