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Госдума приняла закон о совершенствовании пенсионной системы

Четверг, 27 Сентября 2018 16:58
Госдума приняла закон о совершенствовании пенсионной системы Фото из открытых источников

Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла закон о повышении пенсионного возраста.

 

За проголосовали 332 депутата, против — 83, воздержавшихся нет. Совет федерации рассмотрит закон 3 октября, сообщает "Ъ".

 

Вчера, 26 сентября, поправки к законопроекту прошли второе чтение. Из 324 поправок к проекту 9, предложенных президентом, в частности о повышении пенсионного возраста для женщин не до 63, а до 60 лет, были приняты единогласно.

 

72 поправки были рассмотрены отдельно, но ни одна из них принята не была. Перед нижней палатой парламента прошел стихийный митинг, поддержанный КПРФ, «Яблоком» и «Левым фронтом»

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Волкова Алена Опубликовано в Соцзащита   Теги пенсионная реформа Госдума
 
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Госдума приняла закон о совершенствовании пенсионной системы Госдума приняла закон о совершенствовании пенсионной системы Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла закон о повышении пенсионного возраста. За проголосовали 332 депутата, против — 83, воздержавшихся нет. Совет федерации рассмотрит закон 3 октября, сообщает "Ъ". Вчера,…
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