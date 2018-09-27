На форуме Effie Russia рассказали о социальных проектах брендов Ogilvy Russia и Coca-Cola

Результаты исследования, как в России устойчивое развитие и социальная ответственность влияет на бизнес и маркетинг, были обнародованы на площадке форума Effie Russia.
Лидеры российских и международных брендов представили свои лучшие кейсы корпоративной социальной ответственности. Доверие потребителей в современных реалиях мирового рынка строится на социальной миссии бренда.
Об этом было заявлено со стороны генерального директора компании Ogilvy Russia Луиса Франко. Команда бренда провела социальный эксперимент в ночных клубах, по итогам которого создала ролик Schweppes. Результаты эксперимента шокировали мужчин и поощрили их проявлять к женщинам больше уважения. Филипп Бодзента, директор по коммуникациям и связям с общественностью The Coca-Cola Company, рассказал сразу о нескольких уникальных случаях.
Один из них – кампания в поддержку Олимпиады с участием людей с особенностями развития, второй глобально изменил отношение целой страны к вопросу утилизации мусора. «Сегодня в Бразилии один из самых высоких уровней переработки банок в мире — 98%. Это невероятно важный социальный проект», - отметил Филипп Бодзента.
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