В центре соцреабилитации прокомментировали идею Минтруда отказаться от термина «инвалид»

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Отказ от термина "инвалид", запланированный российскими чиновниками, позволит эффективно отразить действующую правозащитную модель государства, направленную на защиту интересов лиц с ограниченными возможностями.

Новость о том, что в Министерстве труда Российской Федерации решили отказаться от термина "инвалид", появилась в информационном пространстве сегодня — сообщает портал "Инфореактор".

Идею сотрудников Минтруда прокомментировала Ирина Дужак, руководитель "Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Адмиралтейского района".

"Сегодня одновременно с термином "инвалид" используются и другие — например, "человек с ограниченными возможностями здоровья" или "лицо, имеющее ограничения жизнедеятельности". Термин "инвалид", как не следует забывать, относится к медицинской среде, то есть, вопрос об отказе от него является не таким простым, как кажется на первый взгляд. Я думаю, что правильное решение можно принять только в том случае, если вынести этот вопрос в плоскость общественного диалога. Плюс, нужно очень хорошо подумать, сможет ли создаваемая система эффективно работать", — прокомментировала ситуацию Дужак.