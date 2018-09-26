Госдума одобрила поправку о снижении возраста выхода на пенсию для женщин

Фото из открытых источников

Поправки к проекту закона об изменении пенсионного законодательства, анонсированные президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, были единогласно приняты депутатами Государственной думы.

Согласно поправкам, для женщин возраст выхода на пенсию будет установлен на уровне шестидесяти лет, а не шестидесяти трех, как планировалось изначально. Для мужского населения РФ пенсионный возраст будет установлен на уровне шестидесяти пяти лет.

Госдума РФ, кроме того, одобрила поправки ЕР к законопроекту о пересмотре параметров пенсионной системы, связанных с индексацией пенсионных накоплений, выплатами накопительной пенсии, а также предоставлением данных ПФР.

Было одобрено, в частности, уточнение, позволяющее некоторым категориям россиян (ликвидаторам аварии на ЧАЭС, жителям Крайнего Севера, а также государственным служащим) выходить на пенсию раньше установленного срока (при наличии законных оснований).

Накопительная пенсия, кроме того, будет выплачиваться согласно действующим положениям о возрасте выхода на пенсию — начиная с пятидесяти пяти лет для женщин и с шестидесяти для мужчин.