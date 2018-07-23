Росстат: В России уменьшилось число бедных

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Процент граждан Российской Федерации, доход которых не дотягивает до прожиточного минимума, сократился впервые за пять лет. Соответствующей статистикой поделился со средствами массовой информации Росстат.

По данным которого, по итогам прошлого года доля россиян, живущих за чертой бедности, сократилась на двести тысяч человек. Бедных, таким образом, в России насчитали девятнадцать миллионов и триста тысяч человек. Все еще немало, но уже немного меньше, чем, например, в 2016 году.

Эксперты говорят, что показатель продемонстрировал ощутимое снижение впервые с 2012-го года, что, безусловно, не может не радовать.

"В 2012 году за чертой бедности жили 10.7 процентов россиян, но в последующие пять лет показатель достиг тринадцати процентов и даже несколько превысил этот тревожный уровень. Однако теперь можно говорить о начале нормализации уровня бедности", — отмечают специалисты.

Снижение уровня бедности объясняется увеличением прожиточного минимума (в 2017 этот показатель увеличился на 2.6 процента относительно прошлого года) и общим укреплением отечественной экономики. В 2018 году, как предполагается, уровень бедности продолжит сокращаться.