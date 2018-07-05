Россияне назвали оптимальный возраст выхода на пенсию

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Повышение пенсионного возраста воспринимается отрицательно девятью россиянами из десяти, поэтому власти Российской Федерации продолжают искать компромиссные варианты, которые снизят градус социальной напряженности, но вместе с тем все-таки позволят провести пенсионную реформу. Для этого устраиваются, например, соцопросы.

Исследование общественного мнения, осуществленное "Левада-центром", показало, что оптимальный возраст выхода на пенсию с точки зрения населения выглядит так: мужчины выходят на пенсию в шестьдесят лет, а женщины, соответственно, в пятьдесят пять.

Этот вариант видится оптимальным восьмидесяти семи процентам опрошенных граждан.

Другие сведения, полученные по итогам опроса, не менее важны. Так, было установлено, что работать после достижения пенсионного возраста собираются сорок четыре процента россиян. О желании наслаждаться заслуженным отдыхом заявили двадцать восемь процентов респондентов. Остальные опрошенные пока еще не думали, чем будут заниматься на пенсии

Минимальный размер пенсии, как посчитало большинство россиян, должен быть в районе двадцати шести тысяч рублей. В данный момент средняя пенсия в РФ в два раза меньше этой суммы.