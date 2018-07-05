Четверг 05 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Общество» Соцзащита» Россияне назвали оптимальный возраст выхода на пенсию

Россияне назвали оптимальный возраст выхода на пенсию

Четверг, 05 Июля 2018 14:10
Россияне назвали оптимальный возраст выхода на пенсию Фото из открытых источников

Повышение пенсионного возраста воспринимается отрицательно девятью россиянами из десяти, поэтому власти Российской Федерации продолжают искать компромиссные варианты, которые снизят градус социальной напряженности, но вместе с тем все-таки позволят провести пенсионную реформу. Для этого устраиваются, например, соцопросы.

 

Исследование общественного мнения, осуществленное "Левада-центром", показало, что оптимальный возраст выхода на пенсию с точки зрения населения выглядит так: мужчины выходят на пенсию в шестьдесят лет, а женщины, соответственно, в пятьдесят пять.

 

Этот вариант видится оптимальным восьмидесяти семи процентам опрошенных граждан.

 

Другие сведения, полученные по итогам опроса, не менее важны. Так, было установлено, что работать после достижения пенсионного возраста собираются сорок четыре процента россиян. О желании наслаждаться заслуженным отдыхом заявили двадцать восемь процентов респондентов. Остальные опрошенные пока еще не думали, чем будут заниматься на пенсии

 

Минимальный размер пенсии, как посчитало большинство россиян, должен быть в районе двадцати шести тысяч рублей. В данный момент средняя пенсия в РФ в два раза меньше этой суммы.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Соцзащита   Теги Новости Пенсии
Главное за сутки
У террористов в Сирии обнаружили огромное количество европейского оружия У террористов в Сирии обнаружили огромное количество европейского оружия Сирийская арабская армия продемонстрировала журналистам огромный арсенал оружия, которое было изъято у боевиков. Такого арсенала, как отмечают оружейные эксперты, не увидишь больше нигде — речь идет о тоннах самых современных…
Скотленд-Ярд: пострадавшие в Эймсбери были отравлены "Новичком" Скотленд-Ярд: пострадавшие в Эймсбери были отравлены "Новичком" Мужчину и женщину в английском городе Эймсбери отравили тем же веществом, что и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери, то есть заявил глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил…
Порошенко заявил, что князь Владимир крестил Украину Порошенко заявил, что князь Владимир крестил Украину Петр Порошенко в интервью сербскому каналу РТС заявил, что 28 июля в стране намерены отмечать 1030-летие Крещения Украины. "28 июля мы будем отмечать 1030-летие Крещения Украины. Именно тогда была создана…
Читайте также
Медики назвали лечебные свойства виски Медики назвали лечебные свойства виски В пользу того, что виски — это настоящий король алкогольных напитков, можно привести большое количество доказательств, но для начала стоит сосредоточиться на целебных свойствах этой разновидности спиртного — говорят компетентные…
Россию обязали выплатить долг СССР Россию обязали выплатить долг СССР Российские власти обязали погасить задолженность Советского Союза по премиальным облигациям. Об этом говорится в решении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. «В сегодняшнем решении "Волокитин и другие против…
Швейцарские ученые нашли альтернативу инъекциям инсулина Швейцарские ученые нашли альтернативу инъекциям инсулина Имплантат, созданный швейцарскими учеными из человеческих тканей, может высвобождать инсулин, освобождая зависимых от этого препарата диабетиков от необходимости осуществлять регулярные инъекции. По словам авторов инновационной медицинской технологии, сотрудников Высшей технической…
Тема дня
Мигранты ведут к развалу Евросоюза Мигранты ведут к развалу Евросоюза

На политических полях Брюсселя состоялся саммит, в котором приняли участие лидеры стран Евросоюза. О...

Фото
Невероятный и красочный национальный парк Эверглейдс Невероятный и красочный национальный парк Эверглейдс

Национальный парк Эверглейдс является одним из крупнейших и наиболее известных парков США.   Также...

Интернет и СМИ
Опрос

Как вы оцениваете организацию ЧМ?

 

Анекдот дня

А подписала бы Дания разрешение на строительство "Северного потока-2", глядишь, и в четвертьфинале ЧМ-2018 сейчас бы играла.

Еще »
Самые популярные материалы
Три карты, или Куда исчезли русские? Три карты, или Куда исчезли русские?
Путин красиво поиздевался над Украиной и Польшей Путин красиво поиздевался над Украиной и Польшей
США и НАТО планируют компенсировать потерю Крыма за счет Калининграда США и НАТО планируют компенсировать потерю Крыма за счет Калининграда
Ученые узнали, как перепрограммировать мозг Ученые узнали, как перепрограммировать мозг
Могут ли США признать Крым российским Могут ли США признать Крым российским
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.