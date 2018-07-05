В Москве удалось решить одну из главных социальных проблем

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Властям столицы Российской Федерации удалось преодолеть одну из ключевых социальных проблем — в московских детских садах теперь нет традиционной нехватки мест. По данным сайта politexpert.net, от дефицита мест в детсадах удалось избавиться даже несмотря на бум рождаемости.

Проблема дефицита мест в детских садах Москвы была признана одной из приоритетных в 2011 году. В рамках проекта по решению проблемы власти осуществили целый комплекс действенных мер, в частности, построили три сотни новых дошкольных учреждений.

"Новые детские сады понадобились Москве не только в связи с расширением города, но и просто потому, что мы столкнулись с настоящим бумом рождаемости, что, конечно же, не может не радовать", — поясняет Марат Хуснуллин, заместитель городского головы столицы.

Строительство детсадов стало возможным благодаря помощи инвесторов — это главным образом компании, которые занимаются строительными проектами на территории Москвы.

"Сотрудничество с инвесторами позволило сохранить бюджетные средства и перенаправить их на решение других актуальных для столицы проблем. Из перечня которых уже удалось исключить как минимум проблему детских садов", — добавляет Хуснуллин.