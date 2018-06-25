Стартап НаПоправку разработал услугу самостоятельной записи к врачам онлайн

Онлайн-услугу самостоятельной записи к врачам столичных клиник разработал для жителей Москвы и МО стартап НаПоправку. Теперь пациенты могут выбрать удобное время и записаться к нужным специалистам, не прибегая к помощи администраторов медицинских учреждений. Сервис запустил актуальное расписание работы ведущих государственных и частных клиник Москвы, среди которых: ГКБ №1 им. Пирогова, ЦКБ РАН, «СМ-клиника», «EMC», «ABC-медицина», «Поликлиника.ру» и другие.
Александр Печерский, основатель стартапа, рассказал, что при возникшей необходимости срочно записаться к врачу пациенту теперь не придется обзванивать все подряд клиники в поисках специалиста. Будет достаточно зайти на сайт сервиса, указать специализацию врача и район города, после чего ему будет предоставлена вся информация о режиме работы клиники, расписании врачей, стоимости услуг и отзывы пациентов. Здесь же пользователь сервиса сможет записаться к выбранному специалисту, кликнув на окно с удобным временем приема. Уведомление о записи придет в виде смс-сообщения в течение двух минут.
В настоящее время на сайте НаПоправку (https://napopravku.ru) можно записаться к 3500 врачам, включая специалистов МРТ, УЗИ, ФГДС и медицинских процедур.
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