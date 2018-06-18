Правительство РФ планирует отказаться от балльной пенсионной системы

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Вице-премьер России Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что кабмин планирует отказаться от балльной пенсионной системы.

По ее словам, для правительства это «очень сложное решение, но нам придется это решение принимать».

Она также подчеркнула, что с учетом изменений пенсионной реформы размер пенсии должен составлять не менее 40% от утраченного заработка, сообщает Газета.ру.

Ранее Голикова рассказала, на сколько вырастет пенсия в следующем году.

По ее словам, в рамках прогнозов социально-экономического развития в среднем пенсии увеличатся на 1 тыс. руб. в месяц.