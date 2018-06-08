Увеличение пенсионного возраста в России. Что нужно знать?

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Основной сценарий повышения пенсионного возраста, выбранный правительством Российской Федерации, предусматривает повышение возраста выхода на пенсию до шестидесяти пяти лет для мужчин и до шестидесяти трех для женщин. Однако это, по словам Александра Сафонова из Академии труда и социальных отношений, лишь предварительный вариант, который будет корректироваться Государственной думой.

"Сложно даже предположить, как конкретно будут проходить баталии в Госдуме, когда законопроект о повышении пенсионного возраста дойдет до обсуждения в ее стенах. Просто потому, что большая часть депутатов уже сообщила, что не поддерживает повышение пенсионного возраста в таком виде. Однако проект закона так или иначе будет принят, пусть и с заметными корректировками", — заявил Сафонов в беседе с представителями федерального бизнес-агентства "Экономика сегодня".

"Жесткий сценарий" повышения возраста выхода на пенсию, как предполагается, будет смягчен, однако этому будет предшествовать достаточно горячее обсуждение.

"Некоторым смягчением станет так называемый "шаг отсечения" — повышение не будет затрагивать людей, которым до пенсии осталось, например, пять лет. В таком виде пенсионную реформу приняли европейские государства", — отмечает Сафонов.