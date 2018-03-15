Четверг 15 марта 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Общество» Соцзащита» Известный общественный деятель Георгий Федоров измерит «Температуру территорий»

Известный общественный деятель Георгий Федоров измерит «Температуру территорий»

Четверг, 15 Марта 2018 17:02
Известный общественный деятель Георгий Федоров измерит «Температуру территорий» Фото из открытых источников

Общественное движение «Гражданская солидарность» составит авторский рейтинг регионов «Температура территорий». В фокусе внимания экспертов общественные настроения граждан, социальная политика, правозащита, экономика, экология, а также ряд других отраслей и вопросов, волнующих жителей регионов.

 

«Суть нашего проекта очень простая и одновременно амбициозная – выявить и разобраться в тех проблемах, которыми реально живут территории. Сделать акцент на том, что в первую очередь беспокоит людей, - комментирует инициатор и главный координатор проекта Георгий Федоров. Будем разбираться в том, как на месте работают чиновники, какие применяются механизмы для работы с населением. Что действительно можно считать успешной практикой, а что, наоборот, мешает снять напряжение. Все результаты нашей аналитической работы будут опубликованы и доступны широкой общественности, чтобы, с одной стороны, люди могли контролировать исправление тех или иных ситуаций, с другой стороны, те, кто принимают решения могли бы увидеть обстановку комплексно, с поправкой на опыт других территорий».

 

«Первым шагом нашего проекта станет исследование ситуации в Центральном федеральном округе, - заявляет Федоров. На нашем сайте gsvd.org открыта форма обратной связи, с помощью которой любой гражданин может сообщить о любой, с его точки зрения проблеме в своем регионе, после чего наша команда будет проводить комплексный анализ ситуации в субъекте. На настоящий момент, лидеры по количеству обращений от жителей, поступивших в адрес «Гражданской солидарности», Брянская область и Москва».

 

«Если столица традиционно является напряженным и трудным субъектом, то Брянск первоначально вызвал удивление своей активностью. Впрочем, после того, как мы начали собирать данные удалось выявить целый ряд критических точек и направлений. У людей реально накопились проблемы и острый недостаток диалога с властью. Одна скандальная тема с перинатальным центром городской больницы и смертями новорожденных чего стоит,- комментирует эксперт. Однако вопросы у нас будут не только к Александру Богомазу (прим. губернатор Брянской области), но ко всем ответственным чиновникам и руководству проблемных территорий, с «высокой температурой».

 

Георгий Федоров сообщает, что данные, полученные в рамках проекта «Температура территорий» будут «обобщаться в виде аналитических записок, докладов, писем и информационных сообщений в адрес федеральной власти и публиковаться в открытом доступе».

 

К сведению: Георгий Федоров является известным российским общественным и политическим деятелем.

 

В настоящее время лидер общественного движения «Гражданская солидарность», президент Центра социальных и политических исследований «Аспект».     

 

В 2014-2017 гг. первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан            (утвержден  указом Президента РФ), ранее работа в аппарате Государственной думы, в ряде политических и гражданских структур.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Соцзащита   Теги Новости регионы

Главное за сутки
Ответка России: Москва вышлет британских дипломатов Ответка России: Москва вышлет британских дипломатов Москва вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Отвечая на вопрос о сроках, Лавров заявил: "Скоро", сообщает РИА Новости. Сегодня официальный представитель…
Госдепартамент сделал "беспрецедентно надрывное и желчное заявление" по годовщине референдума в Крыму Госдепартамент сделал "беспрецедентно надрывное и желчное заявление" по годовщине референдума в Крыму Госдепартамент сделал "беспрецедентно надрывное и желчное заявление" по годовщине референдума в Крыму и недавнему визиту туда президента России Владимира Путина, сделав очередную попытку повлиять на внутриполитическую ситуацию. Об этом заявили…
На российских дорогах появится новая разметка На российских дорогах появится новая разметка Новый ГОСТ дорожной разметки внедрит желтые и синие полосы на дорогах, сообщает Газета.ру. Документ ГОСТ Р 51256–2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования» утвержден Росстандартом и…

Читайте также
Технология, которая вылечит: о новых методах лечения суставов рассказывает доктор Геворг Гулулян Технология, которая вылечит: о новых методах лечения суставов рассказывает доктор Геворг Гулулян Многие люди сталкиваются с болезнями суставов. Кто имеет представление об этих страшных недугах, прекрасно понимают, насколько это больно, неприятно и как сильно мешает жить полноценной жизнью. Но современная медицина не…
Текст послания Владимира Путина станет основой методического пособия для московских учителей Текст послания Владимира Путина станет основой методического пособия для московских учителей Глава департамента образования Москвы Исаак Калина сообщил, что по его распоряжению городской методический центр займется изучением послания президента России, на основании материалов которого будут созданы методические пособия для учителей, сообщает…
Исаак Калина: применять в школах современные технологии нужно только по делу Исаак Калина: применять в школах современные технологии нужно только по делу Руководитель столичного Департамента образования Исаак Калина 6 марта стал гостем программы «Вопросы, важные для всех». В рамках эфирного времени вожатый №2031 задал ему вопрос, когда стоит ждать использования в школах…
Ученые назвали неожиданную причину депрессии Ученые назвали неожиданную причину депрессии Депрессия является распространенным явлением и может возникнуть в любом возрасте. Проводилось немало исследований на эту тему, но до сих пор нет единого мнения по поводу самого эффективного подхода к терапии.…
Фото
Ватнайёкюдль: Ледяные пещеры в Исландии Ватнайёкюдль: Ледяные пещеры в Исландии

В холодной Исландии, стране снега, льда и уникальных природных достопримечательностей, всегда есть ч...

Видео

 

Собчак Плачет у Соловьева на Дебатах

Опрос

Как вы относитесь к созданию реестра коррупционеров в РФ?

 

Анекдот дня

- Я за естественность. Меня устраивают мои брови, ресницы, ногти.

- Не дал денег?

- Не дал.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам
Для того, чтобы успешно сдать ЕГЭ или ОГЭ на сегодняшний день бесплатного образования недостаточно, ведь знания, которые учащиеся получают в обычной школе, зачастую отрывочны и плохо структурированы. Именно поэтому родители старшеклассников тратят немалые средства на дополнительные занятия для своих детей. Исходя из данных, собранных экспертами,…
Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев традиционно обратился к населению. Он заострил внимание людей на том, что для подотчетного ему региона тема экологии обладает важнейшим значением. Как заверил управленец, работы по решению актуальных для экологии проблем будут вестись и в этом году. Так, в Подмосковье будут работать…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
BenQ XL2411Z Всего предложений:(13)
BenQ XL2411Z от21403руб.
Цена от Орион Ресурс
ASUS VB199TL Все предложения (20)
ASUS VB199TL от11603руб.
Цена от Орион Ресурс
Philips 243V5LSB Все предложения (34)
Philips 243V5LSB от8230руб.
Цена от Cenam.net
Мониторы
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.