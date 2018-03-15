Известный общественный деятель Георгий Федоров измерит «Температуру территорий»

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Общественное движение «Гражданская солидарность» составит авторский рейтинг регионов «Температура территорий». В фокусе внимания экспертов общественные настроения граждан, социальная политика, правозащита, экономика, экология, а также ряд других отраслей и вопросов, волнующих жителей регионов.

«Суть нашего проекта очень простая и одновременно амбициозная – выявить и разобраться в тех проблемах, которыми реально живут территории. Сделать акцент на том, что в первую очередь беспокоит людей, - комментирует инициатор и главный координатор проекта Георгий Федоров. Будем разбираться в том, как на месте работают чиновники, какие применяются механизмы для работы с населением. Что действительно можно считать успешной практикой, а что, наоборот, мешает снять напряжение. Все результаты нашей аналитической работы будут опубликованы и доступны широкой общественности, чтобы, с одной стороны, люди могли контролировать исправление тех или иных ситуаций, с другой стороны, те, кто принимают решения могли бы увидеть обстановку комплексно, с поправкой на опыт других территорий».

«Первым шагом нашего проекта станет исследование ситуации в Центральном федеральном округе, - заявляет Федоров. На нашем сайте gsvd.org открыта форма обратной связи, с помощью которой любой гражданин может сообщить о любой, с его точки зрения проблеме в своем регионе, после чего наша команда будет проводить комплексный анализ ситуации в субъекте. На настоящий момент, лидеры по количеству обращений от жителей, поступивших в адрес «Гражданской солидарности», Брянская область и Москва».

«Если столица традиционно является напряженным и трудным субъектом, то Брянск первоначально вызвал удивление своей активностью. Впрочем, после того, как мы начали собирать данные удалось выявить целый ряд критических точек и направлений. У людей реально накопились проблемы и острый недостаток диалога с властью. Одна скандальная тема с перинатальным центром городской больницы и смертями новорожденных чего стоит,- комментирует эксперт. Однако вопросы у нас будут не только к Александру Богомазу (прим. губернатор Брянской области), но ко всем ответственным чиновникам и руководству проблемных территорий, с «высокой температурой».

Георгий Федоров сообщает, что данные, полученные в рамках проекта «Температура территорий» будут «обобщаться в виде аналитических записок, докладов, писем и информационных сообщений в адрес федеральной власти и публиковаться в открытом доступе».

К сведению: Георгий Федоров является известным российским общественным и политическим деятелем.

В настоящее время лидер общественного движения «Гражданская солидарность», президент Центра социальных и политических исследований «Аспект».

В 2014-2017 гг. первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан (утвержден указом Президента РФ), ранее работа в аппарате Государственной думы, в ряде политических и гражданских структур.