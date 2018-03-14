Как быть счастливым пенсионером?

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Работая в сфере услуг по уходу за пожилыми людьми уже двенадцатый год, мы наблюдаем устойчивую картину, что словосочетание «российский пенсионер» звучит совсем не гордо. Давайте попробуем разобраться, может ли человек старше 65 лет быть счастливым. При чем, счастье в таком возрасте, определим как – ощущение, что две трети жизни были полны смысла, прошли не в пустую, желаемые цели работоспособного возраста – достигнуты.

Начало третьего этапа жизни

Наступление пенсионного возраста, когда не нужно ежедневно приходить на свое рабочее место, воспринимается так, что ты становишься не нужным, физические силы, мол, уже не те, чтобы справляться со списком своих обязанностей. Но это просто дата в календаре, означающая конец второго, наполненного смыслом, возможно лучшего этапа жизни.

Активное общение, польза, которую приносишь обществу, уважение среди друзей и родственников плавно начинает растворяться в пространстве, человек не понимает, чем теперь занять освободившееся время. В этот момент, главное не стать хронически больным посетителем поликлиник. И не тратить себя на обслуживание своих 90-летних мам и пап, а лучше им нанять сиделку с проживанием.

Нужно вспомнить и записать все идеи, которые хотелось реализовать, выйдя на пенсию. Исходя из финансовых возможностей и состояния здоровья, третий этап должен в любом случае, приносить радость, любовь к близким людям, душевное спокойствие и то самое счастье, как 100 процентную удовлетворенность от сегодняшнего дня. Главное, что сейчас, уже не имеет никакого смысла откладывать, что-то на послезавтра. Чем вдохновляются наши пожилые люди на пенсии?

Источники вдохновения

Мы все имеем право на получение денежного пособия по старости – пенсии. Но её размер поразительно отличается от региона, где проживаем, кем и как долго работали. Абсолютного здоровья после 65 лет не у кого нет. То есть, у пожилых людей должна быть возможность вызвать медсестру на дом или пригласить доктора. Идеально в шаговой доступности иметь медицинский центр. Как при этом реализовывать себя в третьем возрасте?

Сад и огород

Первое, что делают пенсионеры – бегут из города выращивать овощи на огороде, находиться на свежем воздухе, наблюдать за природой. Если много сил, и не требуется сиделка по патронажному уходу, три-пять месяцев в году, это хорошее времяпровождение. Особенно, если еще и Вам доверяют внуков.

Воспитание внуков

Растущие наследники требуют много времени и сил на общение, но заряжают своей энергией, позитивом, непосредственностью. Для многих пенсионеров – воспитание внуков становится основным смыслом жизни на пенсии. То, что не дали своим детям – внимания, заботы, любви, можно передать им.

Путешествия

Не обязательно иметь крупный финансовый пенсионный доход, чтобы посмотреть мир, потрогать его руками, почувствовать воздух других мест. Главное желание, и готовность встать со своего кресла, узнать в местном собесе о бесплатных поездках, и двинуться в путь.

Новая работа и хобби

Через социальные сети, новые общественные коммуникации, заявите о себе и своем таланте, и получите дополнительный заработок. Вышивать крестиком и строчить на швейной машинке, имея вкус, лекала и каналы сбыта даст Вам новое признание, как способной, интересной личности.

Пансионаты для пожилых людей

Проживающие совместно родственники пенсионера, уезжая в отпуск, выбирают из двух вариантов, либо нанять сиделку, либо отправить его на лечение в пансионат. В пансионате намного больше возможностей для общения и для того, чтобы найти новых знакомых, с кем потом можно дружить.

Как победить желание болеть?

В старости, люди чувствуют себя покинутыми. У друзей и родственников постоянные заботы, даже не находится время пообщаться по телефону. Многие старики, не зная других способов взаимодействия, начинают привлекать к себе внимание с помощью болезней. Конечно, есть и объективная причина – состояние организма, но когда человек изолирован от живого общения, а по телевизору идет «агрессивный» информационный шум, тело слабеет, и начинаются заболевания.

Интересуйтесь новыми технологиями, будьте модными, старайтесь жить в тренде, занимайтесь внуками, активно предлагайте помощь своим детям, не будьте эгоистами. Развитие собственного Я - это важно, но отдавайте близким людям частичку себя. Тогда ощущение счастья, как полное удовлетворение собственной жизнью будет с Вами каждый день.

Статья подготовлена зам. директора

по персоналу патронажной службы

«Добрая помощь 57»

Пименовым Р.В.