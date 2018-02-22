«Филип Моррис Интернэшнл» и Феррари объединяют усилия для приближения будущего, свободного от сигаретного дыма

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"Филип Моррис Интернэшнл Инк." (ФМИ) и Скудерия Феррари объявили о продлении своего партнёрства до 2021 года.

Успешному сотрудничеству уже более 40 лет, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. С этого момента данное партнёрство будет в первую очередь призвано способствовать приближению будущего, свободного от сигаретного дыма, в котором все те совершеннолетние курильщики, кто не готов отказаться от своей привычки, перейдут с наиболее вредной формы потребления никотина – сигарет – на научно обоснованные менее вредные бездымные альтернативы.

«Мы хотим дать возможность 1,1 млрд. курящих мужчин и женщин по всему миру сделать лучший, осознанный выбор. Мы готовы использовать все имеющиеся в нашем распоряжении ресурсы, в том числе, наши проекты в области автоспорта, чтобы ускорить эти революционные изменения, которые могут принести пользу курильщикам, общественному здоровью и обществу в целом. Мы очень ценим готовность Скудерии Феррари поддержать нас в этом вопросе», – прокомментировал Андре Калантзопулос, Главный исполнительный директор ФМИ.

Мы считаем чрезвычайно важным добиться глобальной осведомленности об этой возможности создать бездымное будущее с помощью инноваций, науки и технологий. Помимо усилий, прикладываемых с этой целью ФМИ, необходимо, чтобы и правительства, и эксперты в области здравоохранения, научное сообщество и гражданское общество также осознали важность этой задачи и приняли необходимые меры для создания разумного регулирования. Курящие мужчины и женщины, а также люди, которым они дороги, действительно заслуживают этого.

Скудерия Феррари – это прекрасный партнёр в этом деле, который, будучи компанией-первопроходцем, создаёт все новые технологии и инновации для покорения новых вершин. Сейчас мы не планируем никакой брендовой коммуникации, дальнейшие детали мы объявим в ближайшие месяцы.

При горении табака возникает дым, в котором содержится подавляющее большинство токсичных веществ, непосредственно провоцирующих болезни, связанные с курением. С 2008 года ФМИ инвестировала более 4,5 млрд. долл. США в разработку, научную оценку и развитие производственных мощностей для большого портфеля бездымной продукции. В 2017 году, всего спустя два года после появления новой продукции на рынке, почти 40% наших коммерческих расходов по всему миру было связано именно с инновационной продукцией. Мы горды, что за такой короткий срок, по нашим оценкам, почти 5 миллионов человек отказались от табакокурения и перешли на наши инновационные бездымные продукты. В краткосрочной перспективе мы надеемся, что к 2025 году минимум каждый третий наш потребитель, то есть, 40 миллионов мужчин и женщин, сделает выбор в пользу новых продуктов.

Эта цифра может быть гораздо выше, если наши усилия будут поддержаны правительствами. Мы надеемся, что объявленная сегодня инициатива послужит катализатором этого процесса. Вы найдете больше информации о нашем видении будущего без сигаретного дыма на сайте www.pmi.com.