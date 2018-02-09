Антон Камалтынов: что позволит законопослушным россиянам чувствовать себя в относительной безопасности

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Когда ничего не подозревавшая тринадцатилетняя девочка открыла входную дверь, на пороге появился пьяный мужчина. Он грубо схватил девочку за руку и неизвестно, что бы могло произойти, если бы дома не находился отец девочки Виктор Гончар. На крики дочери он подоспел на помощь. В завязавшейся потасовке мужчина нанес незнакомцу несколько ударов. Незваный гость скончался от разрыва печени. Виктора Гончара арестовали и дали 7 лет лишения свободы. К счастью, спустя год Верховный суд РФ принял решение пересмотреть дело, и Виктор Гончар вышел на свободу.

Подобных историй в России очень много. Законопослушные люди оказываются на скамье подсудимых в роли преступников, а нападавшие на них уличные грабители, насильники или хулиганы предстают невинными потерпевшими. С реализацией на практике права на самооборону в России дела обстоят не самым лучшим образом. Хотя право на защиту своих прав и свобод закреплено в статье 45 Конституции РФ, а статья 37 Уголовного кодекса РФ подчеркивает, что причинение вреда нападавшему лицу в состоянии необходимой обороны не является преступлением, следственные органы часто привлекают к уголовной ответственности граждан, пытавшихся защититься от преступников. В некоторых случаях, если обратиться к анализу уголовного законодательства страны, избежать ответственности действительно не получится.

В Уголовном кодексе Российской Федерации существует две статьи, предусматривающие уголовную ответственность за превышение пределов необходимой обороны. Данная категория подразумевает несоответствие методов защиты характеру угрозы. Например, если уличный хулиган крикнул «Эй, иди сюда» и попытался схватить за руку, а в ответ его ударили ножом или выстрелили в него из огнестрельного оружия, налицо явное превышение пределов необходимой обороны.

Если в результате превышения пределов самообороны нападавший или нападавшие погибнут, то оборонявшийся может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 108 УК РФ «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление». Если нападавшему или нападавшим был причинен существенный вред, то может быть возбуждено уголовное дело по статье 114 УК РФ «Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление».

С уверенностью можно говорить о том, что риск быть привлеченным к ответственности за превышение самообороны многократно возрастает, если оборонявшийся использовал оружие против безоружных нападавших. Таким образом, создается весьма странная ситуация – противостоять банде хулиганов в темном переулке с помощью оружия противозаконно, но ведь безоружного такая банда может просто забить до смерти.

Возрастают шансы быть привлеченным за превышение пределов самообороны у оборонявшегося, владеющего специальными навыками – приемами боевых единоборств. В случае, если нападавший преступник был убит оборонявшимся человеком, то последнего с высокой степенью вероятности признают виновным, о чем свидетельствует анализ многочисленной судебной практики российских судов по делам о самообороне.

Таким образом, фактически любое действие оборонявшегося, приведшее к негативным последствиям для нападавшего, может быть истолковано как преступное, со всеми вытекающими из этого последствиями. Учитывая специфику российской правоприменительной системы, создаются прецеденты для «конкурса возможностей» сторон, злоупотребления своим положением со стороны коррумпированных сотрудников правоохранительных органов. Безусловно, существующие в законе нормы уголовно-правового воздействия по статьям о превышении пределов необходимой обороны нуждаются в пересмотре.

Только законодательно закрепленное право граждан на самооборону позволит законопослушным россиянам чувствовать себя в относительной безопасности. Не исключено, что заимствование мирового опыта правового регулирования вопросов самообороны граждан позволило бы значительно улучшить ситуацию в данной сфере в Российской Федерации. В первую очередь, это относится к разрешению применять любые способы для защиты своей жизни, здоровья и имущества в случае проникновения злоумышленника в жилище. Например, в США, Великобритании и целом ряде других государств действует право на применение «смертельного насилия» владельца жилища к лицу, незаконно и с преступными целями проникшему на его территорию.

Адвокат Антон Камалтынов