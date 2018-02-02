Запущен уникальный сервис ŠKODA Pet Mobil: помощь бездомным животным

Популярная марка автомобилей ŠKODA — это олицетворение не только повышенного комфорта и удобства, но и заботы о каждом члене семьи, в том числе и братьях наших меньших. Понимая всю важность оказания помощи бездомным домашним животным, компания запустила уникальный сервис ŠKODA Pet Mobil. Он призван помочь организаторам приютов обеспечить транспортировку питомцев, а также лекарств и кормов.
Для этой цели будет использоваться специально оборудованный лифтбэк ŠKODA Pet Rapid, ставший эталоном в своем классе по объему пространства в салоне и багажном отделении. Чтобы транспортировка животных была комфортной и безопасной, автомобиль оснащен различными функциональными аксессуарами. Так, для перевозки собак используется специальный гамак, который фиксируется к передним и задним подголовникам надежными креплениями. Использование такого аксессуара позволяет не только обеспечить безопасность и удобство четвероногих, но и не отвлекаться от процесса вождения в пути. А благодаря тому, что он имеет достаточно большие размеры, салон автомобиля всегда останется чистым.
Для транспортировки собак небольших пород, кошек и других питомцев используются специальные переноски, которые прекрасно уместятся как в салоне, так и в багажнике ŠKODA Rapid. Найдется здесь место и для упаковок корма или различных принадлежностей для животных. А для перевозки лекарств в автомобиле предусмотрено наличие дорожного холодильника, который поддерживает необходимую температуру и надежно защищает хрупкие упаковки лекарственных средств от повреждений.
Понимая значимость оказания помощи животным, ŠKODA предлагает воспользоваться сервисом Pet Mobil совершенно бесплатно. Сделать это могут сотрудники приютов и специализированных фондов в Москве и ближнем Подмосковье. Для того чтобы заказать услугу транспортировки собаки или кошки, достаточно оставить на официальном сайте свою заявку. После уточнения деталей заказа специально оборудованный Škoda Rapid прибудет точно в срок по указанному адресу.
Стоит отметить, что все аксессуары, которые задействованы в автомобиле для транспортировки, частные автовладельцы могут легко приобрести за отдельную плату. Сделать это можно на сайтах официальных дилеров. С актуальными ценами также можно ознакомиться в Дилерском Центре. Всю подробную информацию об услуге Pet Mobil можно получить на официальном сайте Škoda.
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