Запущен уникальный сервис ŠKODA Pet Mobil: помощь бездомным животным

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Популярная марка автомобилей ŠKODA — это олицетворение не только повышенного комфорта и удобства, но и заботы о каждом члене семьи, в том числе и братьях наших меньших. Понимая всю важность оказания помощи бездомным домашним животным, компания запустила уникальный сервис ŠKODA Pet Mobil. Он призван помочь организаторам приютов обеспечить транспортировку питомцев, а также лекарств и кормов.

Для этой цели будет использоваться специально оборудованный лифтбэк ŠKODA Pet Rapid, ставший эталоном в своем классе по объему пространства в салоне и багажном отделении. Чтобы транспортировка животных была комфортной и безопасной, автомобиль оснащен различными функциональными аксессуарами. Так, для перевозки собак используется специальный гамак, который фиксируется к передним и задним подголовникам надежными креплениями. Использование такого аксессуара позволяет не только обеспечить безопасность и удобство четвероногих, но и не отвлекаться от процесса вождения в пути. А благодаря тому, что он имеет достаточно большие размеры, салон автомобиля всегда останется чистым.

Для транспортировки собак небольших пород, кошек и других питомцев используются специальные переноски, которые прекрасно уместятся как в салоне, так и в багажнике ŠKODA Rapid. Найдется здесь место и для упаковок корма или различных принадлежностей для животных. А для перевозки лекарств в автомобиле предусмотрено наличие дорожного холодильника, который поддерживает необходимую температуру и надежно защищает хрупкие упаковки лекарственных средств от повреждений.

Как воспользоваться услугой Pet Mobil

Понимая значимость оказания помощи животным, ŠKODA предлагает воспользоваться сервисом Pet Mobil совершенно бесплатно. Сделать это могут сотрудники приютов и специализированных фондов в Москве и ближнем Подмосковье. Для того чтобы заказать услугу транспортировки собаки или кошки, достаточно оставить на официальном сайте свою заявку. После уточнения деталей заказа специально оборудованный Škoda Rapid прибудет точно в срок по указанному адресу.

Стоит отметить, что все аксессуары, которые задействованы в автомобиле для транспортировки, частные автовладельцы могут легко приобрести за отдельную плату. Сделать это можно на сайтах официальных дилеров. С актуальными ценами также можно ознакомиться в Дилерском Центре. Всю подробную информацию об услуге Pet Mobil можно получить на официальном сайте Škoda.