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Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор: когда забывается Холокост, пропадают и все табу по дискриминации

Понедельник, 29 Января 2018 16:11
Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор: когда забывается Холокост, пропадают и все табу по дискриминации Фото из открытых источников

Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор выступил с докладом на ежегодной памятной церемонии, посвящённой Международному дню памяти жертв Холокоста, в Европейском парламенте 24 января.

 

В своём выступлении Вячеслав Моше Кантор предупредил, что с исчезновением непосредственной памяти о Холокосте Европа теряет иммунитет против антисемитизма. 

 

«Непосредственная память о Катастрофе является вакциной против худших проявлений антисемитизма для европейского общества, - заявил Вячеслав Моше Кантор. – Без воспоминаний из первых уст людей, переживших Холокост, мы забываем одну из величайших трагедий в истории человечества, а затем исчезают и все табу».

 

Стоит отметить, что в этом году на традиционном мероприятии в Европарламенте присутствующие почтили память не только жертв Холокоста – шести миллионов евреев – но и жертв геноцида цыганского населения от рук нацистов и коллаборационистов. При этом Вячеслав Моше Кантор в своём выступлении подчеркнул, что цыгане по-прежнему сталкиваются с дискриминацией по национальному признаку. Кроме того, отметил глава ЕЕК, дискриминации подвергаются люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией и люди с ограниченными возможностями, которые также были целью человеконенавистнических теорий нацистов.

 

«Европейскому союзу необходимо срочно продемонстрировать своё намерение неустанно отстаивать плюрализм и верховенство закона, - продолжил Вячеслав Моше Кантор. – То, что было табу, не должно снова стать нормой в Европе: расистские и антисемитские партии, марширующие по улицам наших столиц и занимающие места в наших парламентах и правительствах, не должны возвращаться на европейский континент».

 

В памятной церемонии в Брюсселе, посвящённой Международному дню памяти жертв Холокоста, приняли участие ведущие официальные лица Европейского союза, главы еврейских общин Европы и дипломаты разных стран. Помимо Вячеслава Моше Кантора, на церемонии также выступили первый заместитель председателя Европейского парламента Мейрид Макгиннесс, спикер Кнессета Йоэль Эдельштейн, заместитель председателя Европарламента и докладчик по стратегии ЕС в отношении цыган, член Европарламента Ливия Ярока, а также член Европарламента и докладчик по вопросам основных прав цыган Сорая Пост.

 

Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он был переизбран на этот пост в 2008, 2012 и 2016 году на четырёхлетний срок.

 

Подробнее: https://eurojewcong.org/who-we-are/moshe-kantor-ejc-president/

 

На фото: - Вячеслав Моше Кантор, Мейрид Макгиннесс и спикер Кнессета Юлий Эдельштейн

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Волкова Алена Опубликовано в Соцзащита   Теги Холокост
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