Минприроды предлагает узаконить вынужденный отстрел диких животных

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Как стало известно СМИ, в РФ планируют узаконить отстрел диких животных, в ситуациях, когда они несут угрозу человеку. Пример - появление опасного или больного животного около жилых домов.

На данный момент закон "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов" запрещает это делать. В связи с чем довольно часто возникают проблемы. Яркий недавний пример - неожиданная встреча медведя женщиной. Произошло это 10 января в Новосибирске. Косолапый просто прогуливался по улице города. Перепуганной женщине повезло, медведь вскоре ушел. Но ведь все могло закончиться гораздо хуже. Горожане подчеркивают, что раньше, когда охотников было больше, такие инциденты не происходили.

Изменения, которые планируют внести в закон помогут обезопасить жителей удаленных районов. Чаще всего инциденты с дикими животными случаются в Сибири и на Дальнем Востоке.

— Охотники сейчас воспринимаются как романтики и чудаки. Но на самом деле, охотники — не чудаки, не объекты собственного увлечения. Прежде всего, охотники — это участники очень широкой и разветвленной индустрии, способной самой зарабатывать себе деньги. Замечу, что только профессионалов этого бизнеса — промысловых охотников и людей, занятых в охотничьем хозяйстве (егерей, ветеринаров и т.д.) — в России не менее полумиллиона. Охотники-спортсмены, состоятельные охотники составляют лишь самую вершину айсберга, хоть и наиболее заметную, - рассказал зоолог, писатель, охотовед и главный редактор «Русского охотничьего журнала» Михаил Кречмар журналисту ФАН.