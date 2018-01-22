Московский штаб Народного фронта держит на контроле ликвидацию провала грунта вокруг новостройки

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Московское отделение Общероссийского народного фронта получило обращение от представителя инициативной группы граждан, жильцов многоквартирного дома №15 по улице Мневники о размытии и провале грунта по периметру фасада дома. Асфальтовое покрытие по периметру фасада деформировалось и разрушилось, обнажился фундамент, образовалась яма размером два на полтора метра и глубиной около двух метров.

Жители дома обращались в управу района Хорошево-Мневники и префектуру Северо-западного административного округа, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. Однако меры, предпринятые органами исполнительной власти, оказались неэффективными. После того, как засыпали яму и восстановили асфальтовое покрытие, проседание грунта возобновилось.

По словам жителей, на протяжении нескольких месяцев никаких других мер по устранению причин и последствий данной ситуации со стороны органов исполнительной власти и управляющей компании не предпринималось. Люди начали опасаться возможности обрушения дома. Тем более, что по рассказам жителей, в районе не единичны случаи, когда подобные «плавуны» уже появлялись.

Эксперты московского штаба ОНФ провели рейд совместно с представителями муниципального собрания района Хорошево-Мневники, управы района, управляющей компании дома №15 и его жителями. В ходе осмотра проседание грунта по периметру фасада, деформация и частичное разрушение асфальтового покрытия подтвердились.

«Представители управы района и управляющей компании ГБУ «Жилищник района Хорошево-Мневники» пояснили участникам рейда, что, узнав о проблеме, предприняли незамедлительные меры по ликвидации последствий прецедента. Однако ожидаемого результата их действия не принесли, – отмечает эксперт региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» в Москве Павел Степура. – Тогда было организовано обследование технического состояния отмостки здания, показавшим неутешительные результаты. Застройщика обязали устранить недочеты при помощи демонтажа и восстановления просевших участков отмостки, уплотнения грунта, гидроизоляции фундамента и подсыпки грунта в местах проседания».

Гарантийные обязательства застройщика по устранению недочетов строительства дома №15 еще не истекли. По мнению эксперта ОНФ, управляющей компании и управе района следовало изначально обратить на это внимание и устранять последствия провала грунта в счет исполнения гарантийных обязательств.

«Ситуация усугубляется отсутствием диалога между управой и жителями многоквартирного дома, – подчеркивает Павел Степура. – Жители находятся в неведении о том, какие меры по решению вопроса предпринимают органы власти, поэтому чувствуют себя брошенными в сложившейся ситуации. А так быть не должно».

По итогам рейда эксперты ОНФ и представители органов исполнительной власти района приняли решение следить за выполнением работ по ликвидации последствий проседания грунта, возложенные на компанию-застройщика.