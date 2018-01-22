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Московский штаб Народного фронта держит на контроле ликвидацию провала грунта вокруг новостройки

Понедельник, 22 Января 2018 16:46
Московский штаб Народного фронта держит на контроле ликвидацию провала грунта вокруг новостройки Фото из открытых источников

Московское отделение Общероссийского народного фронта получило обращение от представителя инициативной группы граждан, жильцов многоквартирного дома №15 по улице Мневники о размытии и провале грунта по периметру фасада дома. Асфальтовое покрытие по периметру фасада деформировалось и разрушилось, обнажился фундамент, образовалась яма размером два на полтора метра и глубиной около двух метров.

 

Жители дома обращались в управу района Хорошево-Мневники и префектуру Северо-западного административного округа, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. Однако меры, предпринятые органами исполнительной власти, оказались неэффективными. После того, как засыпали яму и восстановили асфальтовое покрытие, проседание грунта возобновилось.

 

По словам жителей, на протяжении нескольких месяцев никаких других мер по устранению причин и последствий данной ситуации со стороны органов исполнительной власти и управляющей компании не предпринималось. Люди начали опасаться возможности обрушения дома. Тем более, что по рассказам жителей, в районе не единичны случаи, когда подобные «плавуны» уже появлялись.

 

Эксперты московского штаба ОНФ провели рейд совместно с представителями муниципального собрания района Хорошево-Мневники, управы района, управляющей компании дома №15 и его жителями. В ходе осмотра проседание грунта по периметру фасада, деформация и частичное разрушение асфальтового покрытия подтвердились.

 

«Представители управы района и управляющей компании ГБУ «Жилищник района Хорошево-Мневники» пояснили участникам рейда, что, узнав о проблеме, предприняли незамедлительные меры по ликвидации последствий прецедента. Однако ожидаемого результата их действия не принесли, – отмечает эксперт региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» в Москве Павел Степура. – Тогда было организовано обследование технического состояния отмостки здания, показавшим неутешительные результаты. Застройщика обязали устранить недочеты при помощи демонтажа и восстановления просевших участков отмостки, уплотнения грунта, гидроизоляции фундамента и подсыпки грунта в местах проседания».

 

Гарантийные обязательства застройщика по устранению недочетов строительства дома №15 еще не истекли. По мнению эксперта ОНФ, управляющей компании и управе района следовало изначально обратить на это внимание и устранять последствия провала грунта в счет исполнения гарантийных обязательств.

 

«Ситуация усугубляется отсутствием диалога между управой и жителями многоквартирного дома, – подчеркивает Павел Степура. – Жители находятся в неведении о том, какие меры по решению вопроса предпринимают органы власти, поэтому чувствуют себя брошенными в сложившейся ситуации. А так быть не должно».

 

По итогам рейда эксперты ОНФ и представители органов исполнительной власти района приняли решение следить за выполнением работ по ликвидации последствий проседания грунта, возложенные на компанию-застройщика.

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Волкова Алена Опубликовано в Соцзащита   Теги Новости Жилье

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