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Пенсионный фонд РФ начал отказывать россиянам в пенсии по старости

Среда, 10 Января 2018 08:27
Пенсионный фонд РФ начал отказывать россиянам в пенсии по старости Фото из открытых источников

Пенсионный фонд в 2017 году отказал нескольким россиянам в получении страховой пенсии по старости из-за недостаточного стажа и нехватки пенсионных баллов.

 

Об этом в интервью «Российской газете» сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

 

По его словам, вместо нее таким людям будет назначаться не страховая, а социальная пенсия, которая в 1,5 раза ниже, пишет Лента.ру. Если ее размер будет ниже прожиточного минимума, то человек получит доплату, добавил Топилин.

 

Как отмечает «Московский комсомолец», проблемы с получением пенсии могут возникнуть в том случае, если, например, в трудовой книжке проставлены печати старого образца, или же бывшего места работы человека уже не существует.

 

По данным Пенсионного фонда, в 2018 году средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров составит 14 329 рублей, для работающих — чуть более 14 тысяч. Средняя социальная пенсия будет 9045 рублей.

 

Страховая пенсия предоставляется мужчинам с 60 лет и женщинам с 55 лет. При этом страховой стаж у человека должен быть не менее 15 лет, а минимальная сумма пенсионных баллов — 30 и более. Количество баллов зависит от величины стажа и уплаченных страховых взносов в систему обязательного пенсионного страхования.

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Волкова Алена Опубликовано в Соцзащита   Теги пенсия

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