Понедельник 24 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Общество» Право» В России ужесточили правила хранения оружия
﻿

В России ужесточили правила хранения оружия

Понедельник, 24 Декабря 2018 17:21
В России ужесточили правила хранения оружия Фото из открытых источников

Правительство РФ издало специальное постановление, согласно которому капсюли и порох для огнестрельного оружия владельцы обязаны хранить в сейфах, сообщается на портале правовой информации.

 

Об этом пишет Московский Комсомолец.

 

Отмечается, что данная мера направлена на повышение уровня общественной безопасности.

 

Теперь не только само оружие и патроны, но и капсюли и порох должны храниться в специальных металлических шкафах и сейфах. Доступ посторонних к ним быть не должно.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Право   Теги Оружие
Интернет и СМИ
Главное за сутки
В России ужесточили правила хранения оружия В России ужесточили правила хранения оружия Правительство РФ издало специальное постановление, согласно которому капсюли и порох для огнестрельного оружия владельцы обязаны хранить в сейфах, сообщается на портале правовой информации. Об этом пишет Московский Комсомолец. Отмечается, что…
Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян перед Новым годом Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян перед Новым годом Россиян перед новогодними праздниками ожидает шестидневная рабочая неделя, следом наступают 10-дневные новогодние каникулы, напомнил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец. "Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян в конце года. Затем наступают 10-дневные…
Число жертв цунами в Индонезии превысило 280 человек Число жертв цунами в Индонезии превысило 280 человек 281 человек погиб в результате цунами в Индонезии. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям. Более 1000 человек из-за удара стихии получили ранения, пишет Лайф. Пропавшими без вести числятся…
Читайте также
Эксперимент по очистке океана от пластика завершился неудачей Эксперимент по очистке океана от пластика завершился неудачей Плавучая установка, при помощи которой компания The Ocean Cleanup намеревалась очистить океан от пластикового мусора, не смогла ничего собрать. Авторы проекта говорят, что эксперимент провалился из-за низкой скорости буксиров, двигатели…
Интернет взорвали предсказания из газеты за 1996 год Интернет взорвали предсказания из газеты за 1996 год Телевизионные шоу про предсказателей даже в XXI веке не теряют своей привлекательности, люди ежедневно находят новые способы поверить в шанс предсказать судьбу. В интернете всплыла факсимильная копия газеты «Комсомольская правда»,…
Обнаружена новая опасность дефицита сна Обнаружена новая опасность дефицита сна Люди, страдающие от дефицита сна, склонны к употреблению вредной пищи в опасных объемах, и, соответственно, рискуют приобрести ожирение. К такому выводу пришли исследователи из Германии, подтвердившие свои предположения в рамках…
Тема дня
"Я его не знаю": Очередной твит Трампа вызвал громкий скандал "Я его не знаю": Очередной твит Трампа вызвал громкий скандал

Как известно, большая часть мыслей, которые посещают голову лидера США Дональда Трампа, первоначальн...

Фото
Фингалова пещера открывает свои тайны Фингалова пещера открывает свои тайны

Фингалова пещера - это известная морская пещера расположенная в Шотландии. Она вымыта морской водой ...

Опрос

Где Вы планируете отмечать Новый год?

 

Анекдот дня

Запретили устанавливать табло с курсами валют потому что они оскорбляют чувства верующих в российскую экономику.

Еще »
Mediametrics
Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Третья мировая война: что предсказал Нострадамус на 2019 год Третья мировая война: что предсказал Нострадамус на 2019 год
Интервью Лаврова: капитуляция перед Украиной или приговор для нее? Интервью Лаврова: капитуляция перед Украиной или приговор для нее?
Путин поведал миру о новых союзниках России Путин поведал миру о новых союзниках России
Эксперимент по очистке океана от пластика завершился неудачей Эксперимент по очистке океана от пластика завершился неудачей
Сахар блокирует ключевой белок в микроорбите организма человека Сахар блокирует ключевой белок в микроорбите организма человека
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.