В России ужесточили правила хранения оружия

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Правительство РФ издало специальное постановление, согласно которому капсюли и порох для огнестрельного оружия владельцы обязаны хранить в сейфах, сообщается на портале правовой информации.

Об этом пишет Московский Комсомолец.

Отмечается, что данная мера направлена на повышение уровня общественной безопасности.

Теперь не только само оружие и патроны, но и капсюли и порох должны храниться в специальных металлических шкафах и сейфах. Доступ посторонних к ним быть не должно.