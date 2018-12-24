В России ужесточили правила хранения оружия

Правительство РФ издало специальное постановление, согласно которому капсюли и порох для огнестрельного оружия владельцы обязаны хранить в сейфах, сообщается на портале правовой информации.
Об этом пишет Московский Комсомолец.
Отмечается, что данная мера направлена на повышение уровня общественной безопасности.
Теперь не только само оружие и патроны, но и капсюли и порох должны храниться в специальных металлических шкафах и сейфах. Доступ посторонних к ним быть не должно.
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