Виктор Тришин об основных способах обмана в строительной сфере

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Строительная отрасль РФ представляет собой капиталоемкий сегмент российской экономики. Исходя из официальных данных, опубликованных на сайте Минстроя РФ в период 2010-2015 годов, темпы строительства жилья росли.

В 2015 году были достигнуты рекордные объемы, в эксплуатацию было введено 85,35 млн кв. метров жилья. А дальше отрасль вошла в рецессию. В следующем году в строй было введено только 80,2 млн кв. метров. В 2017 г. ввод жилья на территории Российской Федерации составил 78,6 млн кв. м.

В начале текущего года рынок жилья демонстрировал определенный рост. По состоянию на конец первого квартала имела место положительная динамика по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Ввод жилья на территории Российской Федерации составил 15,7 млн кв. м. Однако улучшение не было долговременным, уже к августу 2018 года ввод стандартного жилья на территории Российской Федерации составил 18,95 млн кв. м., что на 0,2 % ниже показателя аналогичного периода 2017 года.

Думается, что ситуацию отчасти спровоцировали активные разговоры о реформе в системе финансирования долевого строительства. Проведение реформы в нынешних контурах даст увеличение цены на треть для потребителя и угрозу разорения тем застройщикам, которые еще держатся на плаву.

Между тем, власти готовятся провести реформу долевого участия в строительстве жилья, которая, по мнению экспертов, увеличит стоимость квартир для потребителей на 35-50% и может разорить до 75% еще держащихся на плаву застройщиков.

Сложная ситуация, нежелание терять доход, привычка к «легким деньгам» привели к тому, что нечистые на руку предприниматели стали чаще идти на обман потребителя.

Виктор Тришин делится основными способами обмана, распространенными в строительном бизнесе. Имея более 30 лет опыта работы в строительстве, Виктор Анатольевич знакомит читателя с основными опасностями сегодняшнего бизнеса.

Для того чтобы не стать жертвой мошенников и нечистых на руку предпринимателей, нужно помнить о нескольких вещах, которые практикуют сегодня в строительстве.

1. Под проект заказчиком открывается новая фирма, которая банкротится на определенном сроке строительства с целью невыплаты подрядчикам и поставщикам окончательных платежей.

2. Заказчик под разными предлогами затягивает подрядчиков и поставщиков в работу своими деньгами, после чего, когда они уже глубоко завязли, ставит их перед фактом, что может выплатить лишь часть предусмотренных контрактом средств.

3. В процессе работы создаётся суета, в результате чего от заказчика поступает масса устных противоречащих договору распоряжений, которые подрядчики выполняют без фиксации их в протоколах и других документах. Перед сдачей работ «выясняется», что работы выполнены не по договору. Заказчик соглашается принять весь или частичный недоговорной объём работ, но со значительным дисконтом.

4. Есть правило: «в стройке можно придраться к чему угодно». В результате реализации этого «правила» заказчик втягивает подрядчика или поставщика в увеличение сроков работ, тем самым вынуждая его нести дополнительные затраты и подводя к штрафным санкциям.

5. Первые четыре пункта касаются ситуаций, в которые попадают подрядчики и поставщики. Теперь о хитростях самих подрядчиков и поставщиков. Самой главной и самой опасной «хитростью» для заказчика является узаконенное банкротство. Обычно им пользуются на стадии почти сразу после получения предоплаты, когда сумма выполненных работ значительно меньше суммы полученных денег.

Виктор Анатольевич является признанным специалистом в своей области. Его 30-летний опыт на рынке строительства по достоинству оценен коллегами, а также наградой «Кентавр», являющейся профессиональной премией в области архитектуры.

Виктор Тришин является основателем ГК «Город Богов». Имеет опыт создания и управления кафедрой «Архитектуры и дизайна» в Академии Госстроя. Свои компетенции он успешно передавал и передает в рамках программ МВА в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) и в Высшей школе экономики (ВШЭ). Его опыт востребован экспертным сообществом. До 2012 года был членом Экспертно-консультативного совета по вопросам архитектуры и сохранению архитектурного наследия при Комитете по культуре Государственной Думы РФ. С 2014 по 2015 являлся руководителем секции «Ресурсоэффективность, безопасность и экология» в НИЦ «Строительство». Сокуратор технологической платформы «Строительство и Архитектура».

Не существует однозначной рекомендации по поводу того, как следует противостоять угрозе быть обманутым. Более того, пока отрасль находится на спаде, риски, связанные с угрозой преднамеренного банкротства и иного рода мошеннических операций, будут возрастать.

Защитой в такого рода вопросах может быть только работа с проверенными игроками. Если вы относительный новичок в строительной индустрии, обратитесь к специалистам, которые подготовят для вас список проверенных потенциальных партнеров, с которыми вы сможете получить прибыль и реализовать ваш потенциал.

Виктор Тришин, эксперт в области строительства