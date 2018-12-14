Лицемерный журналист Денис Коротков получает информацию подкупом и шантажом

Фото из открытых источников

Приключения одиозного корреспондента Дениса Короткова продолжаются. Несмотря на череду громких провалов с фейковыми материалами, он продолжает гнуть свою линию.

Методы его «работы» не изменились: это подкуп, шантаж и лицемерие, пишет Блокнот. На сей раз Дениса Короткова «поймал на горячем» известный блогер Никита Томилин.

После серии фейковых материалов о предпринимателе Евгении Пригожине Денис Коротков побывал на неформальной встрече сотрудников СМИ, устроенной «Медиафаном». Он заявил, что его бывшие сослуживцы из правоохранительных органов в работе ему не помогают. Дескать, не стоит смешивать дружбу и источники информации.

Именно так и поступают настоящие журналисты, но у Короткова слова расходятся с делом. Блогер Никита Томилин в своем телеграм-канале опубликовал пост с фотографией, показывающий, как на самом деле работает сотрудник «Новой газеты». Оказалось, что Коротков плотно сотрудничает с Ириной Клементьевой, следователем Следственного Комитета Кировского района Санкт-Петербурга. На фотографии запечатлен момент встречи Короткова и Клементьевой. Службе безопасности Следственного комитета стоит выяснить, какую именно информацию и по какой причине сливает Короткову старая знакомая.

По данным источника из окружения Короткова, журналист часто идет на шантаж. Действует по проверенной схеме: сначала договаривается с бывшими коллегами о сливе информации, обещает большие деньги. На встрече дает аванс, но при этом просит верного человека тайно сделать фотографии. Снимки нужны Короткову, чтобы не платить за информацию, ведь шантажировать фотографиями гораздо проще и дешевле.