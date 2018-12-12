Оскорбления власти в интернете хотят приравнять к мелкому хулиганству

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас вместе с другими сенаторами и депутатами Госдумы внес на рассмотрение законопроект, который подразумевает административную ответственность за публикацию в интернете материалов, выражающих неуважение к государству.
Об этом сообщает Газета.ру.
В законопроекте предлагается установить наказание за неуважение к государственным символам России, Конституции страны и органам, осуществляющим государственную власть в стране.
Отмечается, что после обнаружения информации провайдеру, а также лицу, разместившему соответствующую информацию, направляется требование удалить противоправный контент. В случае невыполнения требований может последовать наказание в виде штрафа от одной до пяти тысяч рублей или административного ареста на срок до 15 суток.
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