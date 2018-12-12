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«Санитарный судный день» для чиновников Жуковского

Среда, 12 Декабря 2018 13:54
«Санитарный судный день» для чиновников Жуковского Фото из открытых источников

Разгневанные жители Жуковского устроили чиновникам «санитарный судный день». 10-е декабря надолго останется в памяти управляющих сферой ЖКХ городской Администрации Жуковского.

 

Основная причина недовольства – игнорирование мнения горожан относительно выбора способа управления домами. Чиновники решили, что могут диктовать гражданам условия назначения управляющей компании. Однако жители Жуковского однозначно выразили свой протест против действий городской администрации и намерены отстаивать свои права и дальше. 20 декабря состоится пресс-конференция с Президентом РФ, на которой выступит представитель горожан.

 

По сообщению местной газеты 7 декабря была созвана, пожалуй, самая короткая и малоинформативная пресс-конференция в истории города. Мероприятие длилось 15 минут. В ходе пресс-конференции чиновники не дали ни одного внятного ответа на вопросы журналистов и горожан, но при этом вызвали волну недовольства.

 

Все началось с выступления Владимира Жирова (зам. главы администрации по вопросам ЖКХ), который огласил текст, написанный заранее. Суть его выступления сводилась к следующему. Представитель администрации заявил о создании муниципальной управляющей компании. По его словам, новая УК призвана стабилизировать ситуацию в сфере управления жилищным фондом и повысить качество оказываемых услуг. Новая управляющая компания создана на базе действующего с 2013 года МБУ. В Устав муниципального бюджетного учреждения были внесены соответствующие изменения. Вменены обязанности по обслуживанию и содержанию жилых многоквартирных домов.

 

Жиров в своем выступлении не учел одного. Жители 160 домов (а это 35000 человек) уже давно сделали свой выбор управляющих компаний. Но их дома до сих пор находятся в подвешенном состоянии, т.к. городская администрация отказывается включить их в лицензию выбранных УК. Непосредственно после встречи с представителями власти, активисты из числа жителей города позвонили в Госжилинспекцию Подмосковья. К сожалению, ответы на свои вопросы граждане не получили и были отправлены к чиновникам Жуковского. 

 

Было решено провести встречу старших по домам, выбравшим различные управляющие компании, не устроившие власти города. В 13-00 10-го декабря инициативная группа в составе 350 человек собралась у здания «Дома науки». По словам неравнодушного жителя Жуковского, Романа Шилова, люди собрались, чтобы решить вопрос мирным путем. Здание местного Дома науки было выбрано, как нейтральная территория и граждане оплатили аренду места встречи. Официальное приглашение получили чиновники из Администрации города, представители областного правительства, отвечающие за ЖКХ и члены общественной палаты РФ. Но на встречу с гражданами решился только сотрудник общественной палаты России.

 

Единственному представителю власти пришлось единолично отражать натиск разгневанных жителей. К слову сказать, представитель общественной палаты РФ вел себя тактично и пытался дискутировать с разгоряченными гражданами. Ему это удавалось до определенного момента, когда толпа решила двинуться в сторону администрации.

 

Люди надеялись получить ответы от власти на давно мучившие их вопросы. По какому праву чиновники навязывают им муниципальную управляющую компанию? Почему граждане России не могут самостоятельно выбрать УК или создать ТСН? Однако на входе им преградили путь охранники и потребовали паспорта для снятия копий. Не без основания, жители поняли, что копии паспортов будут переданы «куда следует» и просто не решились войти.

 

В итоге места в зале администрации заняли сами чиновники. «Подстрекатели» и «экстремисты» были дружно заклеймены представителями власти. Сотрудники администрации бодро говорили о том, что в Жуковском в сфере ЖКХ царит порядок. Те редкие жители, которым удалось прорваться в зал, все же задавали вопросы о судьбе домов. Глава администрации города уверил их, что позвонит в Госжилинспекцию. Однако конкретных действий не предпринял и на вопрос о запрете перевода домов в выбранные УК, внятного ответа не дал.

 

Разочарованным жителям пришлось расходиться по домам, так и не получив желаемого. В дальнейшем жители надеются выступить на прямом эфире с Президентом РФ. Уже было выбрано ответственное лицо – один из московских журналистов. К сожалению, все другие способы достучаться до чиновников, были исчерпаны.

 

Интересно, что недавно в Госдуму был внесен законопроект. К 2021 году планируется ликвидация следующих организаций – ГУП, МУП и МБУ. Получается, что Жуковский МБУ, за который ратуют местные чиновники, будет действовать от силы год. За это время организация накопит долги и будет ликвидировано по закону. Деньги, естественно, исчезнут, как и полагается. Остается надеяться, что разработка законопроекта находится на контроле у Президента и справедливость в Жуковском восторжествует. 

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Волкова Алена Опубликовано в Право   Теги Новости
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