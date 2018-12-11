Вторник 11 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Общество» Право» ФСБ подведет борьбу с терроризмом в РФ под современные реалии

ФСБ подведет борьбу с терроризмом в РФ под современные реалии

Вторник, 11 Декабря 2018 15:31
ФСБ подведет борьбу с терроризмом в РФ под современные реалии Фото из открытых источников

Годовые итоги работы Федеральной службы безопасности России по контртеррористическому направлению отражают высокий профессионализм сотрудников ведомства, а также качественную работу с осведомителями. Такое заявление в беседе с представителями федерального бизнес-агентства "Экономика сегодня" сделала Наталья Рогожина, эксперт по проблеме терроризма из ИМЭМО РАН.

 

По словам Рогожиной, ситуация с террористической активностью стала улучшаться по всему миру после того, как при непосредственном участии России была уничтожена террористическая группировка "Исламское государство"*, пустившая мощные корни в Сирии.

 

После уничтожения ИГ* резко сократилось количество терактов в Европе и Азии, плюс, увеличилось число задержаний граждан, подозреваемых в подготовке террористических актов.

 

"Все это указывает на то, что мониторинг экстремисткой деятельности вышел на новый уровень качества — спецслужбы научились отслеживать подозрительных граждан с высочайшей результативностью, и, соответственно, практически не оставили террористам шансов", — говорит Рогожина.

 

Начальник ФСБ РФ Александр Бортников заявил накануне, что в 2018 году в России были уничтожены шестьдесят пять террористов, среди которых было десять влиятельных главарей террористических организаций. А число задержанных боевиков исчисляется многими сотнями.

 

В новых условиях террористы выбирают новые тактики — сейчас боевики объединяются в мелкие ячейки, состоящие из ближайших друзей и родственников. Обнаружение таких групп — весьма нетривиальная задача, но ФСБ осваивает ее с большой результативностью.

 

*Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Право   Теги Новости ФСБ
Интернет и СМИ
Главное за сутки
Bild сообщила об обнаружении удостоверения Штази на имя Путина Bild сообщила об обнаружении удостоверения Штази на имя Путина  Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допускает, что главе российского государства Владимиру Путину могло быть выдано удостоверение Министерства госбезопасности бывшего ГДР (Штази). "Наверное, эту информацию лучше получать у наших соответствующих служб,…
Россия снизит добычу нефти с января 2019-го Россия снизит добычу нефти с января 2019-го Отечественные нефтедобытчики составили график снижения уровня добычи на 2019-й год. Снижение уровня добычи нефти, как напоминают в Министерстве энергетики РФ, будет происходить в рамках соглашения ОПЕК+. По словам начальника Минэнерго…
Бутина согласилась признать себя виновной Бутина согласилась признать себя виновной Задержанная в США россиянка Мария Бутина согласилась признать себя виновной по некоторым пунктам обвинения и сотрудничать со следствием. Об этом информирует ABC со ссылкой на соглашение со следствием. По данным…
Читайте также
Cамое необычное судно в мире: рассекречен корабль-перевертыш Cамое необычное судно в мире: рассекречен корабль-перевертыш Научный океанографический корабль RV Flip, принадлежащий Морской физической лаборатории Института океанографии Скриппса (Соединенные Штаты Америки), является, вероятно, самым необычным судном в мире — RV Flip умеет переворачиваться кормой вверх, погружаясь…
Ученые выяснили, как влияет курение на организм человека Ученые выяснили, как влияет курение на организм человека Эксперты рассказали, как курение сигарет влияет на человеческий организм, и наглядно продемонстрировали это на видео — смотрите ролик от портала Naked Science ниже. Борьба с курением рано или поздно приведет…
Женщине пришлось кормить грудью змею мужа Женщине пришлось кормить грудью змею мужа Женщина из Кении, выступившая в эфире радиостанции Radio Jambo, рассказала о своем уникальном опыте, который заключался в кормлении змей грудью. По словам рассказчицы, она ничего не знала о странных увлечениях…
Тема дня
Игра на очернение России от британской MI5 Игра на очернение России от британской MI5

Все мы прекрасно помним сообщения в начале года о том, что на территории Великобритании был отравлен...

Фото
Плитвицкие озера - национальная жемчужина Хорватии Плитвицкие озера - национальная жемчужина Хорватии

Подземные воды, протекавшие через известняковые породы на протяжении тысячелетий, сформировали траве...

Опрос

Считаете ли вы США надежным партнером России на международной арене?

 

Анекдот дня

Как налоги платить, так это из любой точки страны, а как в садике место получить, так это по прописке.

Еще »

Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Ученые узнали, как гекконы бегают по воде Ученые узнали, как гекконы бегают по воде
Путин завоюет мир - потому, что знает географию! Путин завоюет мир - потому, что знает географию!
Блокировки и аресты. Чем властям не угодил русский рэп? Блокировки и аресты. Чем властям не угодил русский рэп?
Ученые обнаружили очередного тюленя с угрем в носу Ученые обнаружили очередного тюленя с угрем в носу
"Желтые жилеты" во Франции: что на самом деле скрывается за беспорядками? "Желтые жилеты" во Франции: что на самом деле скрывается за беспорядками?
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.