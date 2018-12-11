ФСБ подведет борьбу с терроризмом в РФ под современные реалии

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Годовые итоги работы Федеральной службы безопасности России по контртеррористическому направлению отражают высокий профессионализм сотрудников ведомства, а также качественную работу с осведомителями. Такое заявление в беседе с представителями федерального бизнес-агентства "Экономика сегодня" сделала Наталья Рогожина, эксперт по проблеме терроризма из ИМЭМО РАН.

По словам Рогожиной, ситуация с террористической активностью стала улучшаться по всему миру после того, как при непосредственном участии России была уничтожена террористическая группировка "Исламское государство"*, пустившая мощные корни в Сирии.

После уничтожения ИГ* резко сократилось количество терактов в Европе и Азии, плюс, увеличилось число задержаний граждан, подозреваемых в подготовке террористических актов.

"Все это указывает на то, что мониторинг экстремисткой деятельности вышел на новый уровень качества — спецслужбы научились отслеживать подозрительных граждан с высочайшей результативностью, и, соответственно, практически не оставили террористам шансов", — говорит Рогожина.

Начальник ФСБ РФ Александр Бортников заявил накануне, что в 2018 году в России были уничтожены шестьдесят пять террористов, среди которых было десять влиятельных главарей террористических организаций. А число задержанных боевиков исчисляется многими сотнями.

В новых условиях террористы выбирают новые тактики — сейчас боевики объединяются в мелкие ячейки, состоящие из ближайших друзей и родственников. Обнаружение таких групп — весьма нетривиальная задача, но ФСБ осваивает ее с большой результативностью.

*Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда