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Лучший адвокат по уголовному праву Аркадий Амасьянц

Вторник, 11 Декабря 2018 12:03
Лучший адвокат по уголовному праву Аркадий Амасьянц Фото из открытых источников

В современном мире от уголовного преследования не застрахован ни один, даже самый законопослушный человек. Трагический случай вроде дорожно-транспортного происшествия – и вы уже фигурант уголовного дела.

 

В такой ситуации остается рассчитывать, во многом, лишь на профессионализм адвоката. В России много юристов, в том числе и обладающих статусом адвоката, однако далеко не все из них действительно являются настоящими мастерами своего дела. Но есть и подлинные специалисты, на счету которых сотни выигранных процессов. Один из таких адвокатов – Аркадий Амасьянц. Среди российских адвокатов, работающих в сфере уголовного права, Аркадия Амасьянца следует выделить особо. Амасьянц Аркадий Эдуардович – известный эпатажный адвокат, член Адвокатской палаты Московской области, кандидат философских наук, имеет многочисленные награды и благодарности, признан лучшим специалистом в сфере уголовного права по версии сервиса "Найдем Профессионала".

 

Аркадий Амасьянц берется преимущественно за сложные уголовные дела в сфере экономики. Именно внимание к деталям, знание судебной практики и уверенность в своих доверителях позволяют адвокату не просто грамотно вести дела, но и выигрывать их. 

 

Например, не столь давно адвокат Аркадий Амасьянц добился прекращения уголовного преследования бывшего сотрудника ГИБДД, проходившего в качестве обвиняемого по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии. Аркадий Амасьянц участвовал в качестве защитника и во многих других громких процессах, например – в судебном процессе по делу гражданина Ломова, сбившего пешехода на своем автомобиле «Мерседес», защищал интересы президента русской школы астрологии Александра Зараева, добился прекращения уголовного преследования в отношении старшего помощника прокурора Шалинского района Чеченской Республики Магомеда Гучигова. 

 

Исходя из анализа успешно проведенных адвокатом дел, можно констатировать, что главным критерием профессионализма Аркадия Амасьянца является выстраивание такой концепции защиты клиента, которая позволяет детально спрогнозировать возможные ответные действия оппонента и свои реакции на них по мере развития ситуации. 

 

Подобный стиль защиты адвокат Аркадий Амасьянц применил и по делу так называемой «банды вымогателей», которая, по мнению органов следствия, держала в страхе весь юго-запад Москвы. В конечном итоге старший следователь по особо важным делам ОМВД по району «Черемушки» удовлетворил ходатайство адвоката Аркадия Амасьянца и переквалифицировал действия обвиняемого с вымогательства имущества в особо крупном размере на самоуправство. Аркадий Амасьянц прекрасно взаимодействует с клиентами самого разного уровня. Поэтому он пользуется заслуженным уважением как доверителей, так и представителей судебных и правоохранительных органов, с которыми ему приходится сталкиваться в силу своей профессиональной деятельности. 

 

Лучшая оценка профессионализма адвоката – отзывы доверителей и их родственников. Здесь Аркадию Амасьянцу тоже повезло – если ознакомиться с содержанием многочисленных отзывов, то можно увидеть, что люди благодарны адвокату за его работу, внимательное и уважительное отношение к их проблемам. Еще бы, ведь многим своим доверителям Аркадий Амасьянц смог сохранить свободу, некоторых оградил от привлечения к уголовной ответственности или помог значительно смягчить наказание. 

 

Кроме адвокатской деятельности, Аркадий Амасьянц не забывает регулярно выступать в средствах массовой информации со статьями, посвященными различным аспектам правоприменительной практики в современной России. Он – признанный эксперт в сфере уголовного права и считает своим долгом содействовать юридическому просвещению россиян, комментируя различные громкие дела, новации в законодательстве, рассказывая о трактовке отдельных аспектов права

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Волкова Алена Опубликовано в Право   Теги Новости право
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