Как привлечь к ответственности коммунальщиков за получение травмы в городе?

Если вы заметили проявление халатности коммунальщиков, которое может привести к травме или смерти (огромная сосулька, свисающая с крыши, тротуар, скользкий несмотря на обработку специальным составом, и так далее), то проявите гражданскую активность и сообщите о нарушении в Государственную жилищную инспекцию.
Такую рекомендацию в беседе с представителями издания "ПолитЭксперт" озвучил Константин Бобров, глава юридической службы "Единый центр защиты", объяснивший, как бороться с халатностью и недобросовестностью сотрудников коммунальных служб.
"Увидели нарушение — сообщите о нем куда следует. В конкретном случае — в Государственную жилищную инспекцию. При этом, не поленитесь зафиксировать нарушение документально — например, сфотографировать его или снять на видео, а также заручиться письменными объяснениями от свидетелей. Государственный орган обязан рассмотреть жалобу и отреагировать на нее, то есть, привлечь коммунальщиков к административной или уголовной ответственности", — говорит Бобров.
В случаях, когда халатность коммунальщиков привела к травмам или ущербу, можно рассчитывать на компенсацию — добавляет эксперт.
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