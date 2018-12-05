Мамаев и Кокорин останутся в СИЗО до 8 февраля

Тверской суд Москвы продлил арест до 8 февраля 2019 года футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину в рамках уголовного дела о драке в центре Москвы.
Об этом корреспондент ТАСС сообщает из зала суда.
По мнению следствия, исходя из тяжести преступления и возможности фигурантов скрыться от следствия, срок ареста необходимо продлить на два месяца. Представитель прокуратуры полностью поддержал ходатайство следствия.
"Ходатайство следователя подлежит удовлетворению, продлить арест Мамаеву и Кокорину до 8 февраля", - сказал судья. Кроме того, суд продлил арест до той же даты и другим фигурантам дела - Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому.
В ходе заседания все фигуранты дела отметили, что признают вину частично.
В последнее время часто бывает непонятно, какое из американских ведомств стоит за тем или иным шагом...
Каньон Антилопы в Аризоне, США, расположенный на территории индейского племени Навахо - это самый фо...
Большинство украинцев считает, что Ельцин лучше, чем Путин, и поэтому на всякий случай решили выбрать себе в президенты алкоголика.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.