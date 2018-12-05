Мамаев и Кокорин останутся в СИЗО до 8 февраля

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Тверской суд Москвы продлил арест до 8 февраля 2019 года футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину в рамках уголовного дела о драке в центре Москвы.

Об этом корреспондент ТАСС сообщает из зала суда.

По мнению следствия, исходя из тяжести преступления и возможности фигурантов скрыться от следствия, срок ареста необходимо продлить на два месяца. Представитель прокуратуры полностью поддержал ходатайство следствия.

"Ходатайство следователя подлежит удовлетворению, продлить арест Мамаеву и Кокорину до 8 февраля", - сказал судья. Кроме того, суд продлил арест до той же даты и другим фигурантам дела - Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому.

В ходе заседания все фигуранты дела отметили, что признают вину частично.