В Госдуме ответили «гражданам СССР», отказывающимся платить за свет

Фото из открытых источников

Письма от "граждан СССР", которые начали массово получать энергосбытовые компании Дальнего Востока, были прокомментированы Павлом Качкаевым, заместителем председателя комитета Государственной думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

Речь, как напоминает Федеральное агентство новостей, идет об обращениях от граждан, которые называют себя "жителями Советского Союза" и отказываются платить за электричество, мотивируя это тезисами вроде: "Власть в СССР принадлежит народу, а народ против счетов за электроэнергию".

Множество обращений от "граждан СССР" получила "Камчатскэнерго", а также еще целый ряд дальневосточных энергетических компаний. Явление, по словам советника генерального директора "Камчатскэнерго" Елены Симаевой, возникло в результате деятельности нескольких организаций — это, например, Профсоюз "Союз СССР", а также Профсоюз рожденных в СССР.

Комментируя нежелание "граждан СССР" платить за свет, Качкаев отметил, что паспорта у этих граждан наверняка российские — соответственно, они обязаны жить в рамках действующего в Российской Федерации правового поля.

"Советского Союза давно нет, но ностальгирующие граждане, как видим, остались. У них, безусловно, есть право отстаивать свои интересы в судах, но это будут российские суды, подчиняющиеся российским, а не советским законам", — цитирует ФАН представителя Госдумы.