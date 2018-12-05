Среда 05 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Общество» Право» В Госдуме ответили «гражданам СССР», отказывающимся платить за свет

В Госдуме ответили «гражданам СССР», отказывающимся платить за свет

Среда, 05 Декабря 2018 12:57
В Госдуме ответили «гражданам СССР», отказывающимся платить за свет Фото из открытых источников

Письма от "граждан СССР", которые начали массово получать энергосбытовые компании Дальнего Востока, были прокомментированы Павлом Качкаевым, заместителем председателя комитета Государственной думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

 

Речь, как напоминает Федеральное агентство новостей, идет об обращениях от граждан, которые называют себя "жителями Советского Союза" и отказываются платить за электричество, мотивируя это тезисами вроде: "Власть в СССР принадлежит народу, а народ против счетов за электроэнергию".

 

Множество обращений от "граждан СССР" получила "Камчатскэнерго", а также еще целый ряд дальневосточных энергетических компаний. Явление, по словам советника генерального директора "Камчатскэнерго" Елены Симаевой, возникло в результате деятельности нескольких организаций — это, например, Профсоюз "Союз СССР", а также Профсоюз рожденных в СССР.

 

Комментируя нежелание "граждан СССР" платить за свет, Качкаев отметил, что паспорта у этих граждан наверняка российские — соответственно, они обязаны жить в рамках действующего в Российской Федерации правового поля.

 

"Советского Союза давно нет, но ностальгирующие граждане, как видим, остались. У них, безусловно, есть право отстаивать свои интересы в судах, но это будут российские суды, подчиняющиеся российским, а не советским законам", — цитирует ФАН представителя Госдумы.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Право   Теги Новости СССР
 

Главное за сутки
США выдвинули России ультиматум по ДРСМД США выдвинули России ультиматум по ДРСМД США приостановят свои обязательства по договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), если Россия в течение 60 дней не вернется к его исполнению, заявил во вторник госсекретарь США Майк…
Госдеп пообещал России "последствия и боль" за украинских моряков Госдеп пообещал России "последствия и боль" за украинских моряков Россию ожидают «боль и последствия», если она не освободит арестованных украинских моряков, задержанных во время инцидента с участием кораблем ВМС Украины в Керченском проливе. Об этом заявил высокопоставленный чиновник госдепартамента…
Едущих в РФ украинцев начали разворачивать на границе Едущих в РФ украинцев начали разворачивать на границе Российские пограничники в течение последних дней не пустили на территорию РФ несколько десятков граждан Украины. Об этом в эфире телеканала UA TV заявил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал,…
Читайте также
Почему мужчины в преклонном возрасте крепче женщин? Почему мужчины в преклонном возрасте крепче женщин? Показатели здоровья у пожилых мужчин, как правило, лучше, чем у женщин преклонного возраста. При этом, женщины в среднем живут заметно дольше, чем мужчины. Наблюдаемый парадокс заинтересовал зарубежных ученых, которые провели…
Ученые из США научились лечить рак без химиотерапии Ученые из США научились лечить рак без химиотерапии В результате обширного исследовательского проекта специалистами был выявлен молекулярный выключатель, способствующий уничтожению злокачественных образований. Выявленный «тумблер» активирует череду событий, в результате которых злокачественная опухоль попросту гибнет по схожему с химиотерапией…
Эксперты назвали самый опасный для здоровья напиток Эксперты назвали самый опасный для здоровья напиток Систематическое употребление сладких газированных напитков может провоцировать серьезные проблемы со здоровьем — например, инфаркты и инсульты. Ученые из расположенного в ЮАР Стелленбосского университета уверены, что сладкая газировка является одним из…
Тема дня
Кто и зачем заказал провокацию в Керченском проливе Кто и зачем заказал провокацию в Керченском проливе

В последнее время часто бывает непонятно, какое из американских ведомств стоит за тем или иным шагом...

Фото
Каньон Антилопы - радуга, которая поселилась на земле Каньон Антилопы - радуга, которая поселилась на земле

Каньон Антилопы в Аризоне, США, расположенный на территории индейского племени Навахо - это самый фо...

Интернет и СМИ
Опрос

Вы довольны своей работой?

 

Анекдот дня

Большинство украинцев считает, что Ельцин лучше, чем Путин, и поэтому на всякий случай решили выбрать себе в президенты алкоголика.

Еще »

Infox
24СМИ
Giraff
 

Самые популярные материалы
Нервная реакция Порошенко: после слов Путина он подавился младенцами Нервная реакция Порошенко: после слов Путина он подавился младенцами
Оборонная инициатива России и хитрость ее реализации Оборонная инициатива России и хитрость ее реализации
Вся горькая правда про "толерантную" Европу Вся горькая правда про "толерантную" Европу
Английские археологи заявляют, что нашли Атлантиду Английские археологи заявляют, что нашли Атлантиду
По испытанному сценарию – топ-5 американских провокаций на море По испытанному сценарию – топ-5 американских провокаций на море
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.