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Мария Максакова судится с новым мужем‍

Четверг, 27 Сентября 2018 08:25
Мария Максакова судится с новым мужем‍ Фото из открытых источников

Оперная дива и вдова бывшего депутата Государственной думы РФ Мария Максакова-Игенбергс не долго горевала об убитом муже Денисе Вороненкове. Недавно она вновь пошла под венец, правда, вскоре об этом пожалела.

 

Как выяснил «МК», Максакова сочеталась браком с неким Далхатом Халаевым 12 июля этого года в Киеве, во время медового месяца она решила сделать избраннику щедрый подарок — подарила апартаменты на Краснопресненской набережной в Москве.

 

Однако новоиспеченный муж почти сразу продал квартиру, даже не посоветовавшись с Марией Петровной. Когда она об этом узнала, то обратилась с иском в Пресненский районный суд. Артистка попросила Фемиду признать недействительной сделку купли-продажи недвижимости.

 

Она пояснила, что не знала о намерениях Халаева и не давала ему разрешение на отчуждение совместно нажитого имущества. Ответчиками стали супруг певицы и покупатель Мурат Мержоев, уроженец Ингушетии.

 

Что любопытно, последний значится в базе судебных приставов и не платит по долгам. Кстати, Максакова уже подавала похожий иск в тот же суд против дочери Вороненкова — Екатерины Вороненковой - и экс-следователя СКР Дениса Панаитова, с требованием о расторжении договора купли-продажи другой квартиры, но проиграла.

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Волкова Алена Опубликовано в Право   Теги суд
 
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