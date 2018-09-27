Мария Максакова судится с новым мужем‍

Фото из открытых источников

Оперная дива и вдова бывшего депутата Государственной думы РФ Мария Максакова-Игенбергс не долго горевала об убитом муже Денисе Вороненкове. Недавно она вновь пошла под венец, правда, вскоре об этом пожалела.

Как выяснил «МК», Максакова сочеталась браком с неким Далхатом Халаевым 12 июля этого года в Киеве, во время медового месяца она решила сделать избраннику щедрый подарок — подарила апартаменты на Краснопресненской набережной в Москве.

Однако новоиспеченный муж почти сразу продал квартиру, даже не посоветовавшись с Марией Петровной. Когда она об этом узнала, то обратилась с иском в Пресненский районный суд. Артистка попросила Фемиду признать недействительной сделку купли-продажи недвижимости.

Она пояснила, что не знала о намерениях Халаева и не давала ему разрешение на отчуждение совместно нажитого имущества. Ответчиками стали супруг певицы и покупатель Мурат Мержоев, уроженец Ингушетии.

Что любопытно, последний значится в базе судебных приставов и не платит по долгам. Кстати, Максакова уже подавала похожий иск в тот же суд против дочери Вороненкова — Екатерины Вороненковой - и экс-следователя СКР Дениса Панаитова, с требованием о расторжении договора купли-продажи другой квартиры, но проиграла.