Суд заочно арестовал сбивших Су-25 Романа Филипова сирийцев

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Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест трех граждан Сирийской Арабской Республики, обвиняемых по делу о гибели командира штурмовика Су-25 майора Романа Филипова над подконтрольной террористам территории. Об этом сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении обвиняемого Шрейба Мурада Джума меру пресечения в виде заключения под стражу заочно", - сказала представитель суда, отказавшись от дальнейших комментариев в связи с тайной предварительного следствия.

Ранее Басманный суд заочно арестовал двух других обвиняемых по этому делу: Сохта Тарека Наураса и Сохта Амера Иззата, пишет ТАСС. Все трое объявлены в международный розыск. Судебное заседание прошло в закрытом режиме в связи с наличием в материалах дела секретной информации. В зависимости от роли и участия фигуранты обвиняются в убийстве и попытке убийства (ст. 105 УК РФ), участии в вооруженном формировании (ст. 208 УК РФ), надругательстве над телами умерших (ст. 244 УК РФ) и краже (ст. 158 УК РФ).

По словам собеседницы агентства, срок содержания под стражей будет исчисляться с момента экстрадиции обвиняемых на территорию РФ, а именно с момента пересечения ими государственной границы РФ, либо с момента их задержания на территории России.

3 февраля при облете зоны деэскалации "Идлиб" в Сирии для контроля режима прекращения огня Су-25 заместителя командира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа майора Романа Филипова был сбит террористами из ПЗРК. Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию, что атакован ракетой. Приземлившись после катапультирования в районе населенного пункта Телль-Дебес, подконтрольном террористам, Филипов до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков.

После окружения террористами, будучи тяжело раненным, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, российский офицер подорвал себя гранатой. Президент РФ Владимир Путин присвоил летчику звание Героя России посмертно.