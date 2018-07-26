Белорусам и украинцам могут упростить получение российского гражданства

МВД РФ работает над законопроектом, которым предлагается освободить белорусов и "близких по менталитету к россиянам" украинцев от собеседования на русском языке при получении гражданства России, сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства.
"На сегодняшний день ведется работа над законопроектом, который вносит изменения в закон "О гражданстве РФ". Предлагается освободить граждан Украины от прохождения собеседования в комиссии по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка. Также, данные преференции предлагается распространить на граждан Республики Беларусь, где русский язык является государственным языком", — пояснили в пресс-центре.
В ведомстве добавили, что граждане Украины являются потенциальными носителями русского языка, используют его в семейно-бытовой и культурной сферах, а также по своему менталитету близки к российским гражданам.
По завершению необходимых процедур проект федерального закона будет внесен в Правительство РФ.
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