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Трудовые конфликты, борьба с допингом и киберспорт: СПбГУ запускает программу по спортивному праву

Вторник, 24 Июля 2018 12:30
Трудовые конфликты, борьба с допингом и киберспорт: СПбГУ запускает программу по спортивному праву Фото из открытых источников

Защита прав спортсменов в нашей стране с каждым годом становится все актуальнее. На фоне антидопинговых скандалов был создан целый ряд профильных организаций. Спортивное право впервые стало темой обсуждения на юридическом форуме. Это ставит новые задачи и перед высшей школой. Так, в СПбГУ в новом учебном году откроется дополнительная образовательная программа «Проблемы спортивного права России». Подробнее - в материале Planet Today.

 

Сегодня, когда конфликтами сопровождаются едва ли не все крупные соревнования, знать свои права и уметь их защищать нужно не только самим спортсменам, но и работающим с ними чиновникам и юристам.

 

Научный руководитель программы, кандидат юридических наук, доцент СПбГУ Илья Васильев отметил, что владение специальными знаниями важно не только когда права спортсмена или тренера нарушены, но и ежедневно в процессе профессиональной деятельности. Поэтому в повышении квалификации по такой программе заинтересованы и управленцы спортклубов и лиг, и их сотрудники, ведущие юридическое сопровождение.

 

«Раньше в медийном пространстве нечасто можно было услышать о разрешении споров или решении конкретных юридических вопросов в профессиональном спорте. Но последние события с участием Спортивного арбитражного суда (CAS) показали всю важность обладания компетенциями в такой специфической области, как спортивное право. Достаточно вспомнить решения, которые CAS вынес в феврале этого года, восстановив в правах российских спортсменов. Арбитраж отменил пожизненную дисквалификацию, примененную к ним ранее Международным олимпийским комитетом по обвинению в будто бы имевшихся нарушениях антидопингового регулирования», — рассказал Илья Васильев.

 

Программа, предназначенная для лиц с высшим образованием, направлена на получение новых знаний и навыков, необходимых для работы спортивного юриста и руководителя физкультурно-спортивной организации, а также для успешной деятельности по профилактике антидопинговых нарушений.

 

Интересно, что в ходе обучения планируется рассмотреть и правовую сторону компьютерного спорта. В частности, будут затронуты вопросы текущего состояния правового регулирования киберспорта: правомерность применения к нему действующего законодательства о спорте, особенности правоотношений между профессиональными участниками рынка и многое другое.

 

Кроме того, слушатели программы изучат систему регулирования трудовых отношений, юридической ответственности и разрешения споров; определят проблемы правового регулирования труда спортсменов и тренеров; рассмотрят темы выделения дисциплинарной ответственности игроков и клубов, административной и уголовной ответственности субъектов в сфере спорта, а также различных путей разрешения споров.

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Волкова Алена Опубликовано в Право   Теги Новости спорт
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