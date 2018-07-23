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Шестеро сотрудников ярославской колонии задержаны из-за видео о пытках

Понедельник, 23 Июля 2018 16:27
Шестеро сотрудников ярославской колонии задержаны из-за видео о пытках Фото из открытых источников

В Ярославле после публикации видео о жестоком избиении заключенного задержали шестерых сотрудников колонии № 1, сообщили в региональном управлении СК.

 

"Установлены личности всех сотрудников исправительной колонии, которые принимали участие в избиении", — уточняется в релизе.

 

Добавляется, что следствие будет требовать заключить тюремщиков под стражу, пишет РИА Новости.

 

Также известно, что есть и другие подозреваемые, которых в скором времени могут задержать. Следствие оценит действие руководства колонии и ответственных должностных лиц ярославского УФСИН.

 

Уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин заявил об отстранении от работы 17 сотрудников колонии.

 

Что произошло

 

Кадры с избиением заключенного на прошлой неделе опубликовала "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии № 1 в Ярославле. Мужчину били "руками, ногами и неустановленными предметами".

 

ФСИН подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. В ведомстве отметили, что категорически осуждают "поведение подобных сотрудников, и сожалеют о том, что в уголовно-исполнительной системе происходят случаи, которые дискредитируют службу".

 

Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Ранее сообщалось, что виновным грозит от трех до десяти лет заключения.

 

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова взяла ситуацию на особый контроль.

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Волкова Алена Опубликовано в Право   Теги закон
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