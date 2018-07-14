Вступил в силу новый Порядок оказания медпомощи пластическими хирургами

Новый Порядок оказания медпомощи пластическими хирургами активно обсуждает медицинское сообщество.
С 3 июля 2018 года вступил в силу Приказ Минздрава России от 31.05.2018 № 298н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «Пластическая хирургия» (http://pscommission.ru/bank-dokumentov/item/7-prikazy/121-prikaz-ob-utverzhdenii-poryadka-okazaniya-meditsinskoj-pomoshchi-po-profilyu-plasticheskaya-khirurgiya). Для разъяснения нового Порядка Главный внештатный специалист пластический хирург Минздрава России и Департамента здравоохранения города Москвы Н.Е Мантурова поручила главным внештатным специалистам федеральных округов организовать в региональных центрах совещания.
Следует отметить, что одномоментное закрытие всех медицинских клиник, где нет условий, предусмотренных новым Порядком, в документе не подразумевается. Предполагается плавный переходный период, в рамках которого организации смогут либо скорректировать свою деятельность, либо обеспечить положенные условия. Наталья Мантурова подчеркнула: важно сохранять спокойствие и трезвость мышления, быть готовыми к диалогу, чтобы при необходимости можно было доработать какие-то положения Порядка и внести соответствующие дополнения.
Несколько встреч с главными специалистами федеральных округов и г.Москвы, уже было проведено. Коллеги выразили поддержку новому Порядку и отметили его актуальность. Было также объявлено о проведении в Стеклянном зале международного мультимедийного пресс-центра МИА «Россия Сегодня» 16 октября 2018 года круглого стола на тему «Утверждение стандартов образования и порядка оказания медицинской помощи по профилю "Пластическая хирургия"» для разъяснений некоторых вопросов по применению нового Порядка.
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