Суббота 14 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Общество» Право» Вступил в силу новый Порядок оказания медпомощи пластическими хирургами

Вступил в силу новый Порядок оказания медпомощи пластическими хирургами

Суббота, 14 Июля 2018 10:48
Вступил в силу новый Порядок оказания медпомощи пластическими хирургами Фото из открытых источников

Новый Порядок оказания медпомощи пластическими хирургами активно обсуждает медицинское сообщество.

 

С 3 июля 2018 года вступил в силу Приказ Минздрава России от 31.05.2018 № 298н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «Пластическая хирургия» (http://pscommission.ru/bank-dokumentov/item/7-prikazy/121-prikaz-ob-utverzhdenii-poryadka-okazaniya-meditsinskoj-pomoshchi-po-profilyu-plasticheskaya-khirurgiya). Для разъяснения нового Порядка Главный внештатный специалист пластический хирург Минздрава России и Департамента здравоохранения города Москвы Н.Е Мантурова поручила главным внештатным специалистам федеральных округов организовать в региональных центрах совещания. 

 

Следует отметить, что одномоментное закрытие всех медицинских клиник, где нет условий, предусмотренных новым Порядком, в документе не подразумевается. Предполагается плавный переходный период, в рамках которого организации смогут либо скорректировать свою деятельность, либо обеспечить положенные условия. Наталья Мантурова подчеркнула: важно сохранять спокойствие и трезвость мышления, быть готовыми к диалогу, чтобы при необходимости можно было доработать какие-то положения Порядка и внести соответствующие дополнения.

 

Несколько встреч с главными специалистами федеральных округов и г.Москвы, уже было проведено. Коллеги выразили поддержку новому Порядку и отметили его актуальность. Было также объявлено о проведении в Стеклянном зале международного мультимедийного пресс-центра МИА «Россия Сегодня» 16 октября 2018 года круглого стола на тему «Утверждение стандартов образования и порядка оказания медицинской помощи по профилю "Пластическая хирургия"» для разъяснений некоторых вопросов по применению нового Порядка.  

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Право   Теги Новости Пластическая хирургия
Главное за сутки
Гиперзвуковая ракета комплекса "Кинжал" поразила цель на расстоянии около 800 км Гиперзвуковая ракета комплекса "Кинжал" поразила цель на расстоянии около 800 км Российская ракета "Кинжал" поступит на вооружение к 2020 году, при этом она успешно проходит испытания, передает CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладами американской разведки. По данным телеканала, новейшие…
Обнаружен источник «Новичка» в Великобритании Обнаружен источник «Новичка» в Великобритании Британские полицейские нашли источник нервно-паралитического вещества «Новичок», которым отравилась пара жителей города Эймсбери. Об этом сообщает Reuters. Как отмечается, это небольшая бутылка. Ее обнаружили 11 июля во время обысков дома…
Минэнерго США: Мы можем обогнать РФ по уровню добычи нефти уже в 2019 году Минэнерго США: Мы можем обогнать РФ по уровню добычи нефти уже в 2019 году США могут вернуть себе в следующем году лидерство в мировой нефтедобыче, которое они уступили СССР в середине 1970-х годов. С таким прогнозом, как сообщила в пятницу телекомпания CBS, выступило Информационное…
Читайте также
Учёные: Создана эффективная вакцина против ВИЧ Учёные: Создана эффективная вакцина против ВИЧ Новая вакцина против ВИЧ, разработанная международной группой ученых, продемонстрировала довольно высокую эффективность по итогам испытания, которое проводилось при помощи почти четырех сотен добровольцев. По данным медицинского издания Lancet, речь идет…
Угроза из Украины. В Азовском море выявлен опасный вирус холеры Угроза из Украины. В Азовском море выявлен опасный вирус холеры Холера, которую обнаружили в водах Азовского моря в районе Мариуполя, угрожает не только украинским курортам — осведомленные с ситуацией специалисты уверены, что вирус может представлять собой опасность и для азовского…
Через пару лет население России станет дойными коровами, другая часть попадет в тотальную кабалу от государства Через пару лет население России станет дойными коровами, другая часть попадет в тотальную кабалу от государства Через пару лет население России станет дойными коровами, другая часть попадет в тотальную кабалу от государства. Два года назад я писал, что налоговая система государства идет по пути императивного, тотального…
Тема дня
Держись Россия и плачь Европа: Киев раздобыл ядерное оружие для шантажа Держись Россия и плачь Европа: Киев раздобыл ядерное оружие для шантажа

Несколько дней назад в СМИ появилась новость о том, что сотрудники СБУ предотвратили потенциально се...

Фото
Красный пляж Паньцзинь или еще одна причина посетить Китай Красный пляж Паньцзинь или еще одна причина посетить Китай

Каждую осень, пляж, расположенный на реке Ляохэ в заповеднике Шуантай-Хэкоу, Китай, окрашивается в м...

Интернет и СМИ
Опрос

Изменилось ли ваше отношение к сборной России за время ЧМ?

 

Анекдот дня

Психиатр спрашивает нового пациента: 

- Кто вы? 

- Я - Петр Великий! 

- Ну, царей у нас много... 

- А я не царь... Я - атомный ракетный крейсер!

Еще »
Самые популярные материалы
Ох, уж этот хитрый Путин. Как Европа всего за месяц влюбилась в Россию Ох, уж этот хитрый Путин. Как Европа всего за месяц влюбилась в Россию
Неожиданное признание: при вступлении в НАТО от Украины останется половина! Неожиданное признание: при вступлении в НАТО от Украины останется половина!
Вскоре из России исчезнет вся валюта? Вскоре из России исчезнет вся валюта?
Цена предательства. Про распад СССР под необычным углом зрения Цена предательства. Про распад СССР под необычным углом зрения
"Россия и Германия: поссорить любой ценой!" - Трамп опять провалил миссию "Россия и Германия: поссорить любой ценой!" - Трамп опять провалил миссию
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.