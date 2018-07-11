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Жизнь российских автоугонщиков станет сложнее

Среда, 11 Июля 2018 13:46
Жизнь российских автоугонщиков станет сложнее Фото из открытых источников

Государственная дума Российской Федерации приняла закон, обязывающий автоугонщиков возмещать ущерб в случае повреждения, кражи или угона транспортных средств, которые они угнали.

 

На первый взгляд это выглядит довольно странно (и не только на первый, кстати), но согласно действующему законодательству, если у угонщика угнали (да, так бывает) угнанное им транспортное средство, то он не обязан возмещать его стоимость законному владельцу авто.

 

Но теперь, когда Госдума приняла поправки для статьи номер 1080 ГК РФ, жизнь автоугонщиков немного усложнится — они, в частности, должны будут компенсировать ущерб, который наносится владельцу авто в случае кражи или порчи ТС уже после угона.

 

Поправка, одобренная депутатами Госдумы, выглядит так: "Лицо, которое завладело чужим имуществом средством неправомерно, отвечает за вред, причиненный имуществу другим лицом, действовавшим независимо".

 

"Новое законодательство было разработано для того, чтобы реализовать постановление Конституционного суда, защищающее интересы жителей Российской Федерации, которые стали жертвой угона или кражи транспортного средства", — прокомментировал принятие нового закона Павел Крашенинников, руководитель комитета ГД РФ по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству.

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Колесников Андрей Опубликовано в Право   Теги Новости угон автомобиля
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