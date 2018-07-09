Дерипаска отсудил миллион рублей у Рыбки и Лесли

Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края взыскал с Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) и Александра Кириллова (Алекса Лесли) по 500 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу миллиардера Олега Дерипаски.
Суд признал обоих виновными в распространении информации о частной жизни бизнесмена без его ведома, сообщает «Лента.ру».
Истца и ответчиков на суде 9 июля не было: Дерипаска не пришел, а Вашукевич и Кириллов находятся под арестом в Таиланде по обвинению в организации секс-услуг в составе преступной группы.
8 февраля Настя Рыбка, называющая себя охотницей на олигархов, опубликовала в своем Instagram видеообращение, в котором заявила, что на яхте Дерипаски она стала жертвой группового изнасилования. Девушка обещала пойти в полицию, если предприниматель не женится на ней. Позднее она назвала сказанное шуткой.
На историю обратил внимание Фонд борьбы с коррупцией, опубликовавший расследование о связях Дерипаски с эскортницами. Вскоре Дерипаска подал в суд на Рыбку и Лесли, потребовав удалить порочащие его репутацию снимки и видеоролики.
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