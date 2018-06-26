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Репосты вычеркивают из Уголовного кодекса

Вторник, 26 Июня 2018 09:41
Репосты вычеркивают из Уголовного кодекса Фото из открытых источников

Проекты о переносе ответственности за репосты в интернете из УК в КоАП разумны, инициативу нужно обсудить, считает первый зампред комитета ГД по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ), передают РИА Новости.

 

"В принципе, я за то, чтобы, кончено, некоторые составы уголовно-наказуемых деяний перебросить в Кодекс об административных правонарушениях. Наверное, эта статья и преступления, которые предусмотрены этой статьей, первой частью, особенно не относятся к категории каких-то тяжких или сильно опасных для общества преступлений… В принципе, мне кажется, в этом есть некое разумение", — сказал Синельщиков.

 

При этом парламентарий подчеркнул, что необходимо подробно ознакомиться с текстом проектов, внимательно их проанализировать и обсудить.

 

В понедельник депутаты Госдумы Алексей Журавлев и Сергей Шаргунов внесли в Госдуму пакет законопроектов, исключающий уголовную ответственность за репосты в интернете. Целью законопроекта является "установление справедливой ответственности за совершение действий, незначительных по степени общественной опасности и потому не могущих считаться уголовным преступлением, например, "репосты" новостей и сообщений в социальных сетях и других ресурсах сети "Интернет", отмечают авторы инициативы.

 

Депутаты также предлагают исключить преступность деяния, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК РФ, и установить, что уголовная ответственность за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства наступает лишь в том случае, "если данное деяние совершено с применением насилия или с угрозой его применения и (или) лицом с использованием своего служебного положения либо организованной группой".

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Иванов Дмитрий Опубликовано в Право  
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