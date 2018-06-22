Возможно ли пересмотреть дело после вступления в силу мирового соглашения?

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Одна из форм урегулирования споров– подписание мирового соглашения. Это документ, в котором обозначается сумма и порядок погашения долга по: оплате платежей, перечислению сумм по договорам подряда и другим.

На практике возникает вопрос: можно ли взыскать пени и предъявить другие требования, если имеется вступившее в законную силу определение суда об утверждении мирового соглашения. Ответ очевиден на основе выводов судебных решений. В производстве Арбитражного суда Республики Коми находилось дело по иску ООО «НефтеГазСтрой» к фирме «Ротшер» о компенсации неустойки по договору подряда. Цена иска – 44 млн. рублей (№ А56-78780/17).

Описание ситуации

1 декабря 2015 года между сторонами заключен договор подряда, согласно которому ответчик обязался осуществить строительные работы. В связи с невыполнением обязательств подрядчик инициировал расторжение документа, в котором отразил требование о компенсации пени в сумме 44,8 млн. рублей. Ответ не последовал, после чего истец обратился в суд.

На одном из этапов рассмотрения дела было заключено мировое соглашение, в соответствии с которым имел место отказ от первоначальных требований, а другая сторона согласилась выплатить 4,5 млн. рублей. После вступления в силу определения суда позиция истца изменилась и представители посчитали, что стороной ответчика выполнены не все пункты, на основании чего обратились в суд с требованием имущественной компенсации в виде пени.

Мотивировка суда

Статьи 329, 330 ГК РФ содержат положения, в соответствии с которыми на заказчике не лежит обязанность доказывать причиненные ей убытки. Суд установил, что иск был подан после достижения контрагентами компромисса в форме мирового соглашения. Предполагается, что условия соглашения были обоюдовыгодными и удобными для обеих сторон. В нем предусматривались все ключевые структурные части:

условия, при которых будет реализовано соглашение;

сроки исполнения;

суммы, установленные для перечисления.

Документ не содержит невыполнимых или двусмысленных требований, неоднозначных формулировок. На основании Постановления Пленума ВАС РФ № 50 заключение мирового соглашения и его вступление в законную силу предполагает безапелляционное согласие сторон с его содержанием и подразумевает абсолютное упразднение спора. На основании ч. 2 статьи 9 ГК РФ даже если сторонами в документе не предусмотрен наступление определенных юридических последствий, взаимные претензии по основным и дополнительным обязательствам все равно прекращаются.

На основании материалов дела Суд пришел к выводу о прекращении конфликта экономического характера, признании исковых требований необоснованными. Ответом на заголовок статьи является однозначеное "нет".