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Почти все московские рестораны нарушают закон

Четверг, 21 Июня 2018 14:33
Почти все московские рестораны нарушают закон Фото из открытых источников

При содействии правоохранителей контрольные и надзорные органы будут быстрее реагировать на обращения активистов общественных организаций и простых граждан, связанные с нарушениями в ресторанной сфере.

 

Совсем недавно один из известных российских порталов опубликовал список наиболее опасных для жизни ресторанов Москвы, где осуществляется незаконная продажа контрафактного алкоголя и наркотиков, что становится причиной регулярного нарушения общественного порядка. Основой для написания статьи послужила жесткая критика качества работы столичных ресторанов, автором которой стал член Общественного совета при Главном управлении МВД по Москве Александр Хаминский. Правозащитник, являющийся руководителем рабочей группы по вопросам преступности в сфере экономики, обратил внимание присутствующих на межведомственном мероприятии в Общественной палате РФ на наличие работающих без надлежащего оформления гастарбайтеров, антисанитарию на кухне, повсеместное несоблюдение требований пожарной безопасности и прочие моменты, экономия на которых позволяет получать сверхприбыль, рискуя при этом жизнью и здоровьем посетителей заведения.

 

После того, как деятельность подозрительных заведений стала объектом пристального внимания контрольно-надзорных и правоохранительных органов, перечень обнаруженных правонарушений, точно так же как и список недобросовестных ресторанов, пополнился новыми пунктами.

 

При осмотре летних террас проверяющими практически в каждом случае были выявлены нарушения Постановления Правительства Москвы № 102-ПП от 6 марта 2015 года «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания». Незаконные постройки и перепланировки позволили увеличить вмещаемость заведений на 100-150 человек, но при этом негативно отразились на облике города, а применяемые материалы оказались не соответствующими требованиям пожарной безопасности. В число заведений, где были обнаружены правонарушения подобного характера, вошли следующие рестораны: Bamboo.Bar, Parisienne, Ruski, Bistrot, «Черетто» на Цветном бульваре, Rose Bar и многие другие.

 

Еще больше объём нарушений запрета на продажу на летних верандах алкоголя крепостью свыше 16,5%. В связи с дополнительными мерами безопасности во время проведения в России Чемпионата мира по футболу, этому вопросу сейчас уделяется повышенное внимание.

 

В середине мая состоялась посвящённая данной проблематике рабочая встреча руководителя рабочей группы по вопросам преступности в сфере экономики А.М. Хаминского и начальника полиции г. Москвы генерал-майора С.В. Плахих. Ими было принято решение о разработке плана совместной работы правоохранителей и представителей субъектов общественного контроля, способного обеспечить процедуры, связанные с выявлением, профилактикой и пресечением правонарушений, законным основанием (контроль исполнения ст. 16 Федерального закона № 171-ФЗ). Поскольку Департамент торговли и услуг г. Москвы не имеет полного спектра полномочий в сфере контроля и надзора, его сотрудники в настоящее время не способны своевременно повлиять на ситуацию. В настоящее время в Правительстве РФ проходит согласование проект Постановления о порядке проведения контрольных закупок, после принятия которого контролёры смогут выявлять нарушения в ресторанной сфере в необходимом объёме.

 

Как сообщается на официальных сайтах Главного управления МВД по Москве и Общественной палаты РФ, в целях приведения ситуации, касающейся нарушений в сфере услуг общественного питания, в соответствие нормам законодательства РФ, столичная полиция готова к полномасштабному сотрудничеству с субъектами общественного контроля. Речь идет о полноценной межведомственной работе и быстром реагировании на обращения активистов и простых граждан.

 

Инициаторы плана уверены, что совместные меры помогут выявить не только недобросовестных владельцев ресторанов, но и чиновников, с позволения которых происходят подобные нарушения. Конкретные данные о наличии признаков совершения коррупционных правонарушений в сферах торговли и услуг, противопожарной безопасности и обеспечении санитарно-эпидемиологического законодательства, выявленные в ходе проведения мероприятий общественного контроля, будут передаваться непосредственно ответственным за их проверку сотрудникам органов ФСБ.

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Волкова Алена Опубликовано в Право   Теги ресторан
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