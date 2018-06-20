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Член Общественной палаты РФ Олег Гончаров обратился к мэру столицы Сергею Собянину с просьбой отреагировать на ситуацию с выселением Московской Церкви Адвентистов Седьмого Дня из молельного дома

Среда, 20 Июня 2018 16:07
Член Общественной палаты РФ Олег Гончаров обратился к мэру столицы Сергею Собянину с просьбой отреагировать на ситуацию с выселением Московской Церкви Адвентистов Седьмого Дня из молельного дома. Фото из открытых источников

Речь идет о скандале вокруг дома №3 в Малом Трехсвятительском переулке, который начиная с 40-х годов прошлого века до настоящего времени для богослужения использовали баптисты и адвентисты седьмого дня (прим. обе религиозные группы относятся к христианской конфессии, являются разрешенными на территории Российской Федерации). Однако несмотря на правовые споры баптисты в одностороннем порядке «закрыли доступ» к помещениям для адвентистов, и, как сообщают последние «уже вынесли оттуда имущество, церковную утварь и кассу».

 

«Непонятно почему, но московское правительство, в частности Департамент по вопросам религиозных объединений встал на сторону баптистов в этом имущественном вопросе, - отмечает член ОП РФ. По всей логике при вынесении каких-либо решений необходимо было учитывать потребности обеих религиозных групп, в частности, каким-то образом прописать условия пребывания и права адвентистов».

 

«Куда люди уйдут? На улицу? Тут возникает социальный конфликт. Люди придут в храм, а двери закрыты и что, они встанут на улице. Этого бы не хотелось допустить. Поэтому я обращаюсь с письмом к мэру Москвы, чтобы он помог решить этот вопрос», - отмечает общественник.

 

При этом следует отметить, что по разным данным, Московская Церковь Адвентистов Седьмого Дня насчитывает несколько тысяч активных прихожан. 

 

В свою очередь пастор Павел Гончар отмечает, что прихожане готовы отстаивать свои права всеми возможными законными способами. В частности, лидерами религиозной общины уже направлен запрос на проведение митинга в центре столицы. 

 

«Это вынужденная мера, - заявляет он. Мы долго старались разобраться во всем самостоятельно, и как говорится не выносить сор из избы, но, к сожалению, своим долготерпением можем в буквальном смысле оказаться на улице».  

 

Отметим, что ранее руководство общины адвентистов также направляло обращение на имя мэра Москвы с просьбой «оказать содействие в урегулировании спора».

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Волкова Алена Опубликовано в Право   Теги Новости скандал
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