Суббота 09 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Общество» Право» Суд Москвы арестовал активы братьев Магомедовых

Суд Москвы арестовал активы братьев Магомедовых

Суббота, 09 Июня 2018 10:35
Суд Москвы арестовал активы братьев Магомедовых Фото из открытых источников

Тверской суд Москвы наложил обеспечительный арест на четыре машины, две квартиры и на долю в уставных капиталах юридических лиц в рамках уголовного дела в отношении совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова, сообщает ТАСС.

 

Об этом сообщила в субботу и.о. пресс-секретаря суда Светлана Максимова.

 

"Тверской суд удовлетворил ходатайство следствия и наложил обеспечительный арест на четыре машины, две квартиры и на долю в уставных капиталах юридических лиц в рамках уголовного дела в отношении братьев Магомедовых", - отметила она, добавив, что большая часть постановлений уже обжаловано.

 

31 марта Тверской суд арестовал братьев Магомедовых и Артура Максидова на два месяца. Братьям вменяется организация преступного сообщества, хищение 2,5 млрд рублей, а экс-глава компании "Интэкс", входящей в группу "Сумма", Максидов обвиняется в хищении более 668 млн рублей.

 

Ранее в пресс-службе суда сообщали, что на банковские счета Магомедовых и на изъятые у них в ходе обысков денежные средства наложен арест.

 

Состояние Зиявудина Магомедова оценивается в $1,4 млрд. Главным его активом является группа "Сумма".

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Право   Теги Москва суд
Главное за сутки
Суд Москвы арестовал активы братьев Магомедовых Суд Москвы арестовал активы братьев Магомедовых Тверской суд Москвы наложил обеспечительный арест на четыре машины, две квартиры и на долю в уставных капиталах юридических лиц в рамках уголовного дела в отношении совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова…
Минобороны России меняет правила призыва на срочную службу Минобороны России меняет правила призыва на срочную службу Минобороны готовится изменить правила призыва на срочную службу. Уже осенью нынешнего года молодые люди, признанные ограниченно годными к ней, смогут добровольно пройти повторную медкомиссию. Это особенно актуально для граждан, планирующих…
Число отравившихся в детском лагере на Урале достигло 64 человек Число отравившихся в детском лагере на Урале достигло 64 человек В уральские больницы госпитализированы 64 человека из детского лагеря "Сосновый бор", сообщили в региональной прокуратуре. Из них 33 направлены в больницу Кушвы, 31 — в больницу Нижнего Тагила. Ранее сообщалось…

Читайте также
Месть: Крокодил съел издевавшуюся над ним 10 лет собаку Месть: Крокодил съел издевавшуюся над ним 10 лет собаку Житель Австралии, который жил на уединенном острове вместе с ручным крокодилом и собакой, остался без собаки — рептилия, которую постоянно дразнило животное, все-таки расправилась с обидчиком. Тут стоит отметить, что…
Образование по-новому: Мальчикам разрешили ходить в школу в юбке Образование по-новому: Мальчикам разрешили ходить в школу в юбке Гендерно-нейтральная политика, которой с недавних пор придерживаются расположенные в Великобритании учебные заведения, иногда порождает довольно странные правила — сообщает таблоид The Daily Mail, опубликовавший историю о школе Edge Secondary School,…
Ученые узнали, какая страна загрязняет Землю сильнее всего Ученые узнали, какая страна загрязняет Землю сильнее всего Организация Объединенных Наций намерена добиваться запрета одноразовых пластиковых изделий, которые, как известно уже давно, представляют собой колоссальную угрозу для экологии. Самым главным загрязнителем планеты пластиковыми пакетами и другими одноразовыми изделиями…
Ученые обнаружили средство, которое поможет избавиться от бородавок Ученые обнаружили средство, которое поможет избавиться от бородавок Бороться с такими распространенными косметическими дефектами, как бородавки и папилломы, можно при помощи подручных средств — говорят специалисты, поделившиеся одним из действенных способов. "Бородавки, как и папилломы, обычно не создают…
Фото
А вы любите кошек? Тогда пришла посетить остров кошек А вы любите кошек? Тогда пришла посетить остров кошек

Остров Тасиро в Японии, более известный как "Остров кошек" славится множеством живущих на нем кошек,...

Видео

 

Китайский военный оркестр встретил Путина «Катюшей»

Опрос

Вы обращаете внимание на состав продуктов при покупке?

 

Анекдот дня

Бабушки у подъезда – они ведь как подписчики в фейсбуке. В друзья не добавляются. А за новостями следят!

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал
Мы живем в обществе и поэтому вокруг нас всегда много примеров, где одни люди достигают успеха и пользуются всеми благами человечества, а у других жизнь становится со временем все хуже и хуже. Если мы присмотримся внимательно, то увидим, что одна категория людей смогла раскрыть свой…
В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем» В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем»
26 мая 2018 года в Москве (пл. Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем». В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области репродуктивной медицины: К.м.н., вице-президент РАРЧ Маргарита Бениаминовна Аншина; Профессор, ведущий европейский репродуктолог Роберт Фишер,…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE Все предложения (122)
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE от11990руб.
Цена от МегаФон
Планшеты
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.