Суд Москвы арестовал активы братьев Магомедовых

Фото из открытых источников

Тверской суд Москвы наложил обеспечительный арест на четыре машины, две квартиры и на долю в уставных капиталах юридических лиц в рамках уголовного дела в отношении совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова, сообщает ТАСС.

Об этом сообщила в субботу и.о. пресс-секретаря суда Светлана Максимова.

"Тверской суд удовлетворил ходатайство следствия и наложил обеспечительный арест на четыре машины, две квартиры и на долю в уставных капиталах юридических лиц в рамках уголовного дела в отношении братьев Магомедовых", - отметила она, добавив, что большая часть постановлений уже обжаловано.

31 марта Тверской суд арестовал братьев Магомедовых и Артура Максидова на два месяца. Братьям вменяется организация преступного сообщества, хищение 2,5 млрд рублей, а экс-глава компании "Интэкс", входящей в группу "Сумма", Максидов обвиняется в хищении более 668 млн рублей.

Ранее в пресс-службе суда сообщали, что на банковские счета Магомедовых и на изъятые у них в ходе обысков денежные средства наложен арест.

Состояние Зиявудина Магомедова оценивается в $1,4 млрд. Главным его активом является группа "Сумма".