Суд Москвы арестовал активы братьев Магомедовых

Тверской суд Москвы наложил обеспечительный арест на четыре машины, две квартиры и на долю в уставных капиталах юридических лиц в рамках уголовного дела в отношении совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова, сообщает ТАСС.
Об этом сообщила в субботу и.о. пресс-секретаря суда Светлана Максимова.
"Тверской суд удовлетворил ходатайство следствия и наложил обеспечительный арест на четыре машины, две квартиры и на долю в уставных капиталах юридических лиц в рамках уголовного дела в отношении братьев Магомедовых", - отметила она, добавив, что большая часть постановлений уже обжаловано.
31 марта Тверской суд арестовал братьев Магомедовых и Артура Максидова на два месяца. Братьям вменяется организация преступного сообщества, хищение 2,5 млрд рублей, а экс-глава компании "Интэкс", входящей в группу "Сумма", Максидов обвиняется в хищении более 668 млн рублей.
Ранее в пресс-службе суда сообщали, что на банковские счета Магомедовых и на изъятые у них в ходе обысков денежные средства наложен арест.
Состояние Зиявудина Магомедова оценивается в $1,4 млрд. Главным его активом является группа "Сумма".
Остров Тасиро в Японии, более известный как "Остров кошек" славится множеством живущих на нем кошек,...
Китайский военный оркестр встретил Путина «Катюшей»
Бабушки у подъезда – они ведь как подписчики в фейсбуке. В друзья не добавляются. А за новостями следят!
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.