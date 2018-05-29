Сергей Колосков о нюансах проведения процедуры исключения из ЕГРЮЛ юридического лица

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Вопрос об исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа в порядке ст.21.1 Федерального закона №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» заставляет вспомнить плакат, встречавший посетителей советских поликлиник – «Грипп опасен осложнениями».

Действительно, процедура административной ликвидации, которая многим предпринимателям представляется простой и дешевой альтернативой самостоятельным действиям по прекращению переставшего приносить прибыль бизнеса, в реальности несёт множество неприятных последствий для собственников и руководителей ликвидируемого предприятия.

Самые очевидные и неотвратимые последствия для руководителя и мажоритарных совладельцев ликвидируемого бизнеса прописаны в п. «ф» ч.1 ст.23 того же Закона – эти лица в течение трёх лет не смогут стать руководителями или акционерами (участниками) российских предприятий. Эта норма не является дисквалификацией и никак не повлияет на уже существующие полномочия в других компаниях, но, несомненно, создаст серьёзные неудобства для активных предпринимателей.

Существуют, однако, не столь явные, но потенциально гораздо более серьёзные неприятности, подстерегающие бизнесменов, легкомысленно «бросающих» свои ставшие ненужными предприятия. Дело в том, что для административной ликвидации, помимо отсутствия движения по расчетному счету, необходимо в течение года не представлять в налоговый орган предусмотренную законом отчетность. То есть налоговый орган заранее узнаёт о намерении владельцев избавиться от своего предприятия и имеет возможность спланировать свою реакцию. В зависимости от оборотов компании в предшествующие три года, налоговая инспекция может принять решение о проведении выездной налоговой проверки. При этом отсутствие организации по указанному адресу и невозможность связаться с её руководством, вопреки сложившемуся заблуждению, не только не препятствует проверке, но и облегчает её проведение. По результатам такой проверки, скорее всего, будет принято решение о доначислении налогов согласно используемой системе налогообложения, исходя из всей выручки компании за проверяемый период, то есть за три года, не считая текущего. А дальше запускается установленный п.3.1 ст.3 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» механизм, позволяющий кредиторам привлекать к субсидиарной ответственности по долгам ликвидированной организации её руководителей и других контролирующих лиц. То есть руководитель или владелец «брошенного» бизнеса может внезапно оказаться привлеченным к субсидиарной ответственности на огромную сумму, причем его возможность защищаться, доказывая необоснованность налоговых начислений, будет крайне ограничена. Эта норма действует с 1 сентября 2017г., но распространяется на отношения, возникшие в 2015г. и позднее.

Неприятным сюрпризом такая ликвидация окажется и для кредиторов ликвидированной компании – по крайней мере для тех из них, кто халатно относится к работе с дебиторской задолженностью и не отслеживает информацию о своих должниках в ЕГРЮЛ и «Вестнике государственной регистрации». Дело в том, что для обращений таких кредиторов установлен сокращённый срок исковой давности – один год с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации. Защита своих интересов за пределами этого срока сильно осложняется, вплоть до невозможности. И напротив, у должников ликвидированной компании возникает необходимость списать долги, как невозможные к взысканию, отразив в отчетности соответствующий доход и уплатив причитающиеся налоги.

Думаю, из написанного становится очевидно, что предпринимателям, утратившим интерес к каким-либо направлениям своей деятельности, имеет смысл предпринять определённые усилия для корректного завершения жизненного цикла своих предприятий. Специализирующиеся в этой области юристы помогут определить адекватный вариант закрытия бизнеса, выполнят «под ключ» все необходимые действия и избавят не только от перечисленных рисков, но и многих других, оставшихся за рамками этой статьи.

Колосков Сергей, генеральный директор ООО "Аудиторская фирма "Эскудо", руководитель налоговой практики ООО "Лигал Фронт", аудитор (с 1992г.), член Саморегулируемой организации аудиторов – Ассоциации "Содружество"