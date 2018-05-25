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В Госдуме назвали бессмысленной идею повысить возраст совершеннолетия

Пятница, 25 Мая 2018 10:48
В Госдуме назвали бессмысленной идею повысить возраст совершеннолетия Фото из открытых источников

Повышение возраста наступления совершеннолетия до двадцати одного года является, как минимум, нецелесообразным — заявил Михаил Емельянов, заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по государственному строительству и законодательству.

 

"Учитывая современные реалии, в которых молодые люди взрослеют значительно раньше, повышать возраст совершеннолетия до двадцати одного года просто нецелесообразно. Восемнадцатилетних парней призывают в Вооруженные силы, где им доверяют боевое оружие, а они, в свою очередь, ведут себя максимально ответственно. И тут нам предлагают повысить возраст наступления совершеннолетия до двадцати одного года. Конечно же это бессмысленно", — цитируют Емельянова средства массовой информации.

 

Зампред комитета ГД по госстроительству и законодательству сделал соответствующее заявление в ответ на предложение, озвученное вчера Татьяной Яковлевой, заместителем министра здравоохранения.

 

Яковлева считает, что совершеннолетними граждан России следует признавать в двадцать один год. До наступления этого возраста граждане должны быть лишены возможности приобретать табачную и алкогольную продукцию, а медицинский осмотр им нужно будет проходить у педиатра.

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Колесников Андрей Опубликовано в Право   Теги Новости Госдума
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