Специалисты по профилактике коррупционных нарушений будут проверять бизнес

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Эксперты ТПП РФ разработали профстандарт для новой должности в бизнес-структурах. Это приведет к тому, что в компаниях за выявление нарушений и снижение коррупционных рисков будут отвечать специальные люди. Об этом пишет портал Business Expert.

За 2017-й год за взятки для предприятий в общей сложности было выплачено более 1 миллиарда рублей штрафов. Однако, по словам замруководителя комитета по безопасности предпринимательской деятельности ТПП РФ Сергея Саминского, число нарушителей на ежегодной основе только увеличивается, хотя всем понятно, что жить по закону выгоднее, чем тратить огромные суммы на штрафы.

Таким образом, назрела необходимость «протянуть руку» помощи бизнесу РФ в виде внедрения специалистов по профилактике коррупционных нарушений. Ожидается, что их могут готовить МФЮА и МГЮА им. О.Е. Кутафина. Сейчас же разрабатываются профильные образовательные программы.

Следует отметить, что в снижение коррупционных рисков входит и взаимодействие с надежными поставщиками. Подбору таких поставщиков ТПП успешно способствует с помощью разработанной ей системы. Она включает в себя свыше пятисот услуг из различных сфер деловой жизни. Интересно, что сделать заказ услуги и следить за ходом его выполнения можно прямо на сайте в режиме онлайн.