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Али Тхакахов – лучший эксперт в области уголовного права по версии компании "Найдем профессионала"

Вторник, 22 Мая 2018 11:29
Али Тхакахов – лучший эксперт в области уголовного права по версии компании &quot;Найдем профессионала&quot; Фото из открытых источников

Довольно часто нам приходится слышать фразу: «профессиональный юрист». К сожалению, она используется так часто, что настоящий, истинный ее смысл теряется, «замыливается». А между тем от действительно профессионального юриста зависит очень многое: благосостояние человека, его свобода, карьера, семейное благополучие. Да что уж там: даже судьба!

 

Знакомьтесь: Тхакахов Али Мухадинович. Этот по-настоящему профессиональный юрист смог достигнуть вершин и стать одним из наиболее известных российских юристов. 

 

После окончания средней школы Али Мухадинович получил высшее юридическое образование (по гражданско-правовым дисциплинам). Как человек амбициозный (в хорошем смысле этого слова), Али Мухадинович понимал, что для достижения настоящего мастерства в своей профессии одного образования в наши дни мало. И потому он продолжает получать все новые знания: заканчивает Российскую академию государственной и муниципальной службы при Президенте РФ (управление экономической безопасностью и территориями), а затем еще и Пятигорский государственный университет (Диссертация «Правовая политика в сфере социального обеспечения прав человека»). 

 

Уже работая юристом и представляя интересы своих клиентов в судах общей юрисдикции и арбитраже, Али Мухадинович продолжает совершенствовать свои знания: он заканчивает дополнительные курсы и проходит курсы повышения квалификации. В частности, он прошел курсы повышения квалификации в Институте адвокатуры при Адвокатской палате Санкт-Петербурга – Межрегиональном учебном центре по специальности «Сделки с недвижимостью: судебные споры и актуальные практические вопросы»). 

 

Специалист в любой сфере скажет вам: знания и обучение – это хорошо. Но как алмаз требует огранки, чтобы стать ценным бриллиантом, так и знания теории без правоприменительной практики не имеют настоящей ценности.

 

Касаемо опыта Али Мухадиновича – он огромен. Его карьера как юриста началась более 12 лет назад – в 2006 г. Тогда Али Мухадинович занимал должность обычного штатного юриста в юридической компании. Но уже через год он стал начальником юридического отдела инженерно-строительной компании. 

 

Но постоянная жажда знаний не дает Али Мухадиновичу покоя. Он понимает, что можно совмещать постоянное обучение и практику, и при этом еще делиться своими знаниями и опытом с новым поколением юристов. Чтобы реализовать все вышеперечисленное, Али Мухадинович становится преподавателем. Долгое время он работал на кафедре гражданско-правовых дисциплин в Университете МВД России, затем перешел в Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей экономики и права, на кафедру гражданско-правовых дисциплин, где трудится и по сей день.

 

Как уже было сказано выше, теория и практика всегда должны идти рука об руку. А потому Али Мухадиновичу успешно удается совмещать работу преподавателем с частной практикой. Он специализируется на гражданском праве: представление интересов в судах, взыскание долгов, арбитражные, жилищные, трудовые и наследственные споры, споры со страховыми компаниями, бракоразводные процессы и взыскание алиментов. Как видно, Али Мухадиновича по праву можно назвать специалистом широкого профиля.

 

Научная деятельность подразумевает под собой в том числе и публикации в научных журналах. Здесь также есть чем похвастаться: Али Мухадинович – автор статей в журнале «Социально-гуманитарные знания», это журнал, рекомендованный Высшей аттестационной комиссией (г. Москва). Кроме того, под его авторством опубликовано научное пособие по трудовому праву на тему «Аспекты расторжения трудового договора по инициативе работодателя, и научное пособие по управлению госимуществом на примере СПб, г. Москва». Еще одна научная статья по правам человека опубликована в Северо-Кавказском вестнике. Кроме того, в №1 (32) за 2018 г. международного научно-практического юридического журнала «Евразийская адвокатура» опубликована научная статья ВАК «Права человека в евразийском пространстве» авторства Али Мухадиновича.

 

При всей своей загруженности Али Мухадинович не забывает уделять время своей семье: он женат и у него двое детей. 

 

Тхакахов Али, руководитель Российского правового центра судебно-претензионного отдела, преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей экономики и права.

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Волкова Алена Опубликовано в Право   Теги Новости право
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