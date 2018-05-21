Адвокат Владимир Постанюк: за что преследуют бизнесмена Пономарева?

Фото из открытых источников

21 мая в Басманном суде г. Москвы будет рассматриваться дело известного предпринимателя Константина Пономарева. Бизнесмена обвиняют в том, что он мошенническим путем пытался якобы присвоить 5 млрд рублей у компании «Кубаньэнерго». Но на самом деле, дело Константина Пономарева – очень сложное и запутанное. Адвокат Пономарева Владимир Постанюк уверен, что предпринимателя преследуют без надлежащих на то оснований и говорит, что уголовное дело против Пономарева было возбуждено незаконно, более того он считает что оно фабриковано.

В чем виноват известный бизнесмен? История его дела уходит в период энергетической блокады Крыма в 2014 году. В 2012 году Константин Пономарев передал принадлежавшие ему дизельные электрогенераторы компании «Стар Энерго», а в 2014 г. они были сданы в аренду «НТТ-Конструкции» без права субаренды. Но каким-то образом генераторы поступили в распоряжение компании «Кубаньэнерго», затем - ОАО «Мобильные ГТЭС», после чего использовались крымским правительством во время энергетической блокады Крыма и используются по сей день. Константин Пономарев счел, что генераторы сдавались в аренду без его разрешения, и он имеет право на соответствующую компенсацию за годы их использования. Однако он не получи ни копейки . Предприниматель обратился в суд.

В июне 2016 года Краснинский районный суд Смоленской области удовлетворил требования истца Константина Пономарева. Но вскоре бизнесмен столкнулся с большими неприятностями. В отношении Константина Пономарева было возбуждено уголовное дело, его поместили под арест. Следствие инкриминирует Константину Пономареву совершение сразу нескольких преступлений – мошенничества, уклонения от уплаты налогов и заведомо ложного доноса. Как считают следователи, Пономарев специально разработал схему, с помощью которой рассчитывал присвоить 5 млрд рублей, то есть сумму которую намеревались получить иные компании за сдачу в аренду генераторов , принадлежащих Пономареву. Для этого бизнесмен якобы прибег к практике фиктивных договоров и создания специальной цепочки из целого ряда организаций, которым по этим фиктивным договорам и передавалось в аренду оборудование.

Однако, сам предприниматель с такими обвинениями не согласен. Адвокат Владимир Постанюк считает, что Константина Пономарева преследуют незаконно, никаких правовых оснований для этого преследования нет. Бизнесмен, являясь владельцем генераторов, действительно был волен сдавать или не сдавать их в аренду, а если его права при этом были нарушены, то он обладает правом взыскания соответствующей компенсации.

Поскольку оснований для возбуждения уголовного дела в отношении Пономарева нет, преследование предпринимателя, по мнению адвоката, необходимо немедленно прекратить. Дело Константина Пономарева можно считать показательным, поскольку его исход продемонстрирует нам, может ли предприниматель защитить свои интересы в споре с государственной корпорацией или же он окажется виновным и сам получит реальный срок лишения свободы. Владимир Постанюк утверждает , что Пономарев до ареста выиграл все суды, и уголовное дело по его мнению имело целью, создать трудности Пономареву для участия в судах. Именно поэтому арестовали изолировали не только его но и его адвоката Загорского, адвокат Казарез вынужден эмигрировать. В результате все споры по генераторам отменены и проиграны. И на сегодняшний день генераторами пользуются, кто-то получает арендную плату, а она исчисляется миллиардами , собственник сидит в Лефортово.