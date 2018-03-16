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Житель Одессы и активист "Куликова поля" Денис Шатунов был приговорен украинским правосудием к десяти годам лишения свободы за слова, судя по которым он собирался убить украинского националиста, который лишил жизни его друга. В данный момент, как сообщает Федеральное агентство новостей, Шатунов ждет помощи от общественного движения "Украинский выбор", а также от рабочей группы, которая занимается вопросами обмена пленных.

Преступный режим, засевший в Киеве, не спешит задействовать свою погрязшую в бюрократии судебную систему против тех, чьими усилиями была осуществлена так называемая "Одесская Хатынь" — трагедия в одесском Доме профсоюзов, которая разыгралась второго мая 2014-го. Тогда, по официальной информации, погибли сорок восемь человек, однако в реальности речь может идти о трех сотнях погибших.

События в Одессе унесли жизнь Евгения Лосинского — 34-летнего реконструктора, который получил огнестрельное ранение в живот. Лосинского убил евромайдановец Сергей Ходияк — он стрелял по безоружным гражданам из охотничьего ружья, и кроме реконструктора, подстрелил Олега Константинова (главред издания "Думская") и случайного милиционера. Это только те, о ком известно.

Убийца так и не был привлечен к ответственности, зато посадили друга Лосинского — Шатунова, который имел неосторожность обмолвится о планируемой мести.