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Мирей Матьё не верит обвинениям против Слуцкого

Четверг, 15 Марта 2018 11:04
Мирей Матьё не верит обвинениям против Слуцкого Фото из открытых источников

Звезда французской и мировой эстрады Мирей Матьё присоединилась к ряду известных людей, не поверивших обвинениям против Слуцкого. Напомним, в конце февраля несколько журналисток обвинили председателя комитета Государственной Думы по международным делам  Леонида Слуцкого в домогательствах. О своем отношении к происходящему певица упомянула в ходе интервью во время визита в Россию.

 

«Я протестую против этой лживой кампании, потому что я прекрасно знаю этого человека и знаю, что он не способен на такие действия. Я знаю его как человека очень деликатного, вежливого, тактичного. Я хорошо знаю и его семью, неоднократно с ними общалась. Я всегда чувствовала, что со стороны Леонида наблюдается большое уважение к женщине. Я – певица, я никогда не занималась политикой и никогда с Леонидом об этом не говорила, но я не могу сейчас принять, что о нем говорят некоторые СМИ», – объяснила свою позицию Мирей в интервью портал dailystorm.ru.

 

Мирей Матьё и Леонида Слуцкого связывают дружеские отношения. По приглашению депутата Матьё много раз приезжала в нашу страну, проводила концерты, присутствовала на культурных мероприятиях.

 

Среди тех, кто ранее уже высказался в поддержку председателя комитета по международным делам известный детский врач и общественный деятель Леонид Рошаль, экс-депутат Госдумы Дарья Митина и другие. Особо высмеяла Митина  подключение к скандалу Алексея Навального, который оперативно начал свое расследование.  Председатель Госдумы Вячеслав Володин счел странным обстоятельство, что с обвинением ряд журналисток выступили синхронно и в определенный период времени – накануне президентских выборов.

 

А в международном общественном фонде «Российский фонд мира», председателем правления  которого является Леонид Слуцкий, назвали происходящие события спланированной компанией, развернутой «либеральными» СМИ и уточнили, что у них в фонде работает огромное число замечательных женщин и никто и никогда ранее из них не упрекал Слуцкого в каких-либо приставаниях.

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Волкова Алена Опубликовано в Право   Теги Новости обвинение

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