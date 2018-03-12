Лучший адвокат месяца Антон Газалов

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Адвокат – профессия интересная и очень сложная. Можно сравнить деятельность адвоката с деятельностью врача, только если врач лечит человеческое тело или душу, то адвокат спасает человеческую судьбу и репутацию, финансовое благополучие, социальный статус. Сегодня вряд ли возможно без помощи адвоката быть социально активным человеком, который добивается успехов в бизнесе, политике, других престижных и прибыльных сферах жизнедеятельности общества.

Антон Георгиевич Газалов – адвокат Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов. Он – высокопрофессиональный специалист, прекрасно разбирающийся в тонкостях российского законодательства, в особенностях правоприменительной практики. Получив высшее профессиональное юридическое образование, Антон Газалов работал в следственных органах, где получил исчерпывающее представление о том, как функционирует правоохранительная система страны изнутри. Затем, набравшись колоссального опыта, он выбрал для себя путь адвокатской деятельности, поскольку давно хотел не только изучать законы, но и защищать людей с помощью возможностей российского законодательства.

Круг интересов Антона Газалова достаточно обширен. Он защищает своих клиентов по уголовным делам любой сложности, представляет интересы доверителей в бракоразводных и наследственных процессах, участвует в арбитражных спорах, процессах по делам о банкротстве и привлечении к субсидиарной ответственности, защите чести, достоинства и деловой репутации. Вопросы раздела имущества супругов во время брака или в процессе развода, а также взыскание алиментов также напрямую относятся к специализации Антона Георгиевича. Он всегда готов помочь дельным юридическим советом, а в случае необходимости – представить интересы своих клиентов в суде.

Столь разноплановая деятельность требует от адвоката постоянного совершенствования своих теоретических знаний и практических навыков. Антон Газалов старается не отставать от всех самых современных трендов в развитии российской юриспруденции. Для этого приходится постоянно читать профессиональную литературу, заниматься мониторингом и анализом юридических новостей и изменений в законодательстве.

Город Санкт-Петербург не зря называют самым интеллигентным российским городом. Здесь, в культурной столице страны, работает много специалистов с высшим юридическим образованием – адвокатов и юристов, поэтому чтобы выделиться на их фоне, попасть в топ, нужно обладать действительно очень серьезными данными. Антон Газалов обладает ими в полной мере. Так, помимо регулярного участия в судах в качестве защитника или представителя, Антон регулярно выступает в качестве эксперта в средствах массовой информации. Для чего это нужно Антону Георгиевичу? Прежде всего, он так помогает людям. Ведь часто многие из нас нуждаются или в совете адвоката, или в адекватном юридическом комментарии к какой-либо обсуждаемой новости.

Не так давно Антон Газалов обсуждал очень интересную и актуальную тему – как не стать обвиняемым при защите от нападений преступника. К сожалению, бывают такие ситуации, когда жертва нападения сама превращается в преступника. Закон в данном отношении суров, и без помощи квалифицированного адвоката точно не обойтись. В своей статье Антон Газалов подчеркнул, что назрела серьезная необходимость изменений в законодательстве о самообороне. Активно комментирует Антон Георгиевич и другие важные новости, касающиеся правоприменения или изменений в российском законодательстве.

Антона Газалова по праву можно считать достойным высокого звания лучшего адвоката месяца. С этим согласятся и благодарные клиенты Антона Георгиевича, и уважающие его коллеги по юридической профессии.

Газалов Антон, адвокат Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов